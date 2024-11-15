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补齐短板建强队伍 为加快推进乡村全面振兴提供坚强组织保证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 08:45
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　　近日，市委组织部召开软弱涣散村党组织整顿暨村党组织书记后备力量培育储备工作推进会，落实中央、省委部署精神及市委工作要求，对做好下一步工作进行安排。市委常委、组织部部长王森出席会议并讲话。

　　会议指出，高质量开展软弱涣散村党组织整顿和村党组织书记后备力量培育储备工作，是加强基层党的建设、巩固党的执政基础、实现基层高效能治理的重要抓手。全市组织系统要扛牢主责主业，抓实工作、补齐短板、建强队伍，为加快推进乡村全面振兴提供坚强组织保证。

　　会议强调，要找准软弱涣散村党组织存在的问题，明确整顿目标，研究整顿举措，“一村一策”制定整顿清单，扎实开展集中整顿，按时完成整顿任务。要优化村党组织书记后备力量结构，严把人选质量，加大培养使用力度，做实人选清单和使用情况清单，推动村级后备力量队伍能力素质不断提升、年龄学历“一降一升”，为明年村“两委”换届打好基础。要稳妥有序推进，下沉人员力量，夯实县乡党委和组织部门责任，健全干部担当作为的激励约束机制，认真落实为基层减负有关要求，为干部干事创业营造良好环境。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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