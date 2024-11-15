坚决扛牢新时代新的文化使命 推动洛阳文物事业高质量发展——访市文物局党组书记、局长赵晓军

“习近平总书记莅临河南考察期间，来到白马寺、龙门石窟两处洛阳文化地标，深入了解加强文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况，充分体现了总书记对文物工作的关心和重视，我们备受鼓舞、倍感振奋，也深感使命光荣、责任重大。”日前，市文物局党组书记、局长赵晓军在接受洛报融媒记者专访时说。

二里头夏都遗址博物馆 (资料图片)

“习近平总书记莅临河南考察期间，来到白马寺、龙门石窟两处洛阳文化地标，深入了解加强文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况，充分体现了总书记对文物工作的关心和重视，我们备受鼓舞、倍感振奋，也深感使命光荣、责任重大。”日前，市文物局党组书记、局长赵晓军在接受洛报融媒记者专访时说。

牢记殷殷嘱托，实干践行使命。赵晓军表示，全市文物系统将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决扛牢新时代新的文化使命，牢固树立“保护文物也是政绩”的科学理念，正确处理保护与利用、保护与发展、保护与开发的关系，始终把保护放在第一位，着力推动文化遗产的创造性转化、创新性发展，一如既往地守土尽责，以保护传承和开发利用水平的不断提升，持续展现洛阳丰厚文化资源的历史价值、时代价值，不断推动洛阳文物事业高质量发展。

不断夯实保护基础。全面落实考古前置审批，扎实推进第四次全国文物普查，加强白马寺等重点文物保护修缮，提高龙门石窟等世界文化遗产的保护管理水平，加快二里头、万里茶道等申遗工作进程。大力推动新修订的文物保护法宣传贯彻实施，不断提升全社会依法保护文物的意识，提高文物工作法治化水平。进一步完善文物安全责任体系，压实文物安全政府主体责任、部门监管责任、管理使用单位直接责任。加强多部门协作，深入推进打击防范文物犯罪专项行动，畅通社会参与文物安全保卫渠道，营造打击文物犯罪、支持文物工作的社会氛围。

持续深化考古研究。聚焦“中华文明探源工程”“夏商文明研究工程”重大项目，不断加强二里头等重点遗址考古发掘研究，全力推动国家夏商文明考古研究中心建设，把中华文明历史研究引向深入，增强历史自觉、坚定文化自信。深耕细作推进第四次全国文物普查工作，结合文物普查、考古工作最新成果，积极申报第九批全国重点文物保护单位。加强与高校和科研院所深度合作，运用最前沿的科技手段，推动夏商重大课题的攻关研究。围绕“1+3”高品质古都文化体验区等省市重点工程和民生项目，进一步加强基本建设考古和文物报批工作，高效服务社会经济发展。

推动文物活化利用。加快推进五大都城遗址博物馆群、隋唐洛阳城国家遗址公园等重点项目建设，持续推动博物馆智慧化、数字化建设，加强对行业博物馆、非国有博物馆的业务指导，实现大中小型博物馆特色化、差异化发展。深挖馆藏文物资源内涵，推出更多高品质、成体系、品牌化的原创性主题展览和社教研学活动。深化博物馆运营机制改革，打造文旅融合消费新场景、新业态，推动文旅产业持续高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)