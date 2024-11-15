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消费无忧！洛阳探索全面开展线下异地异店退换货服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 08:44
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　　记者昨日从市市场监管局了解到，即日起，我市将探索全面开展线下实体店异地异店退换货服务工作，打造放心、安心的良好消费环境。

　　此前，我市已在首批4家实体店经营主体推行“异地异店线下退换货服务”，分别是河南大张实业有限公司、洛阳万景祥牡丹产业科技有限公司、洛阳旭选商贸有限公司和洛阳洛龙区忠诚超市，通过签订《洛阳市异地异店退换货服务承诺书》，确保消费者知晓其退换货权益，并接受消费者及社会公众的监督。

　　“异地异店线下退换货服务”承诺秉持“自愿承诺、承诺即受约束”的原则，根据商品属性和实际经营条件，明确异地异店退换货的具体商品品种范围，并在营业场所及线上平台显著位置公示实施细则，确保消费者知晓其退换货权益。对消费者的合理诉求不拖延，及时办理退换货，向消费者提供无差别的售后服务，接受消费者及社会公众的监督。

　　市市场监管局相关负责人表示，下一步，我市将重点鼓励、引导大型连锁商场超市、品牌连锁直营店(加盟店、专柜)、厂商直营实体店等业态的经营者，打破地域限制，提供统一便捷的异地异店退换货服务，采取“一企一承诺、一品牌一承诺”方式参与异地异店退换货服务承诺活动。同时，强化政策支持力度和提质增量，实施线下无理由退货承诺单位动态管理，不断提升线下无理由退货的覆盖面和承诺兑现率，持续改善消费体验，提升消费服务质量。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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