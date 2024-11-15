牢记嘱托勇毅担当 实干笃行开创新局——访栾川县委书记曲万涛

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话，高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，进一步为我们指明了前进方向，提供了根本遵循。”昨日，栾川县委书记曲万涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将聚焦“两高四着力”，结合实际细化目标任务、完善思路举措，切实把总书记的殷殷嘱托转化为推动发展的强大动力，在全市县域高质量发展中走在前、做示范，努力展现现代化栾川建设新成效新面貌新作为。

栾川县陶湾镇西沟村油葵花海吸引游客打卡 （资料图片）

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话，高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，进一步为我们指明了前进方向，提供了根本遵循。”昨日，栾川县委书记曲万涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将聚焦“两高四着力”，结合实际细化目标任务、完善思路举措，切实把总书记的殷殷嘱托转化为推动发展的强大动力，在全市县域高质量发展中走在前、做示范，努力展现现代化栾川建设新成效新面貌新作为。

坚持以高质量发展为主线，在推动现代化栾川建设上展现新作为。聚焦产业发展，持续推动洛钼、龙宇、丰瑞氟业等龙头企业向高端化、智能化、绿色化发展，加快推进高性能钼材料、采选数智中心改造等延链补链项目，建好用好先进制造业开发区现代商贸产业园，提升智慧仓储中心、钨钼检测中心运营水平，深化与院所高校合作，打造辐射全国的钨钼氟产业集群。聚焦文旅融合发展，围绕“国家级文化产业赋能乡村振兴试点县”建设机遇，深入挖掘在地文化、传承优秀文化、发展大众文化，做好古人类文化遗址、非物质文化遗产、古村落等保护利用，大力推进“百村千宿”行动和“一乡一沟域”建设，持续抓好优质文旅品牌培育和特色文创产品开发，全力打造全国知名旅游目的地，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。聚焦城乡融合发展，统筹推动城市提质、特色小镇打造、和美乡村建设，着力构建以城带乡、城乡融合的发展格局；坚持集中连片推进乡村振兴，围绕“菌、药、兰、旅”，积极引育龙头企业，持续推进“一区三园”建设，延伸现代农业产业链条，促进城乡共同富裕。聚焦“洛阳南部生态发展区”定位，加强绿色矿山建设和尾矿资源综合利用，以更高标准打好污染防治攻坚战，巩固提升全国“两山”理论实践创新基地创建成果。

坚持以高质量党建为引领，在推动基层高效能治理上展现新作为。全面落实省委“五基四化”要求，坚持“党建+网格+大数据”工作路径，创新推广“汤泉古镇”联合党委、蕙兰文化产业园联合党支部等产业链党组织模式，持续实施“百名干部进千户、万名党员联万家”行动，用好“网格会评理”“干群圆桌会”等平台，打破行政界限拓展乡里中心服务范围和服务功能，高效解决群众急难愁盼问题。加强“国家数字乡村试点”建设，搭建智慧美丽乡村数字化平台，探索乡村治理新模式。

坚持以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为着力点，在推动从严治党上展现新作为。坚决落实中央八项规定精神，牢牢把握学习教育目标任务，在一体推进学查改上持续发力，强化问题导向，抓好整改整治，注重建章立制，切实把作风硬要求变成硬措施，确保学有质量、查有力度、改有成效。持续深化整治形式主义为基层减负，用好“专班推进、揭榜挂帅、竞争评价”三项机制，不断激发干部干事创业活力，全力营造争先出彩的良好氛围，以优良作风为县域高质量发展提供坚强保障。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 宋坤 杨伊林)