洛阳33家机构助力退役士兵实现技能就业增收

在近日召开的全市自主就业退役士兵提升教育培训质量动员部署会上，33家承训机构签约成为2025至2026年度全市退役军人培训机构。

在近日召开的全市自主就业退役士兵提升教育培训质量动员部署会上，33家承训机构签约成为2025至2026年度全市退役军人培训机构。

退役士兵职业技能培训是退役军人安置工作的重要组成部分。我市将遵循“政府主导、社会参与、属地管理、分级负责、个人自愿、免费培训”的原则，激励引导退役士兵主动参训、认真培训，提升综合素质、就业能力；探索推行县区间协同联动机制，统筹规划退役士兵教育培训工作，共享优质教育培训资源，助力他们实现技能就业、技能增收；加强宣传引导，鼓励退役士兵在返乡报到和就业前的窗口期尽早参加职业技能培训，营造支持和服务退役士兵教育培训的良好环境。

各培训机构将结合退役士兵特点，按照市场需求科学设置专业，增强培训技能的针对性和实用性，确保退役士兵学有所成、学以致用，成为知识型、技能型、创新型的高素养人才。同时，培训机构还将采用订单、定向培养等方式，推进教育培训和就业创业紧密结合，做好就业推介工作，提升退役士兵就业创业能力。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 车卢月 冯杨)