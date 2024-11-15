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洛阳市人大常委会创新出台“查找地方制度漏洞”决定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 08:38
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　　近日，市人大常委会制定出台《洛阳市人大常委会关于查找地方制度漏洞推动制度优势高地建设的决定》(下称《决定》)，深入贯彻落实习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，破解制约高质量发展的制度性障碍，推进高效能治理，为洛阳建设制度优势高地提供法治支撑。

　　为什么要查找地方制度漏洞？

　　“制度是国家治理体系和治理能力现代化的重要基石，是规范社会秩序、保障人民权益、促进经济社会发展的根本性保障。”市人大常委会相关负责人表示，然而，制度在设计、执行或调整过程中可能会存在不合理、不完整或不适应现实需求的缺陷问题，如果不能精准识别并及时修正，就会导致制度执行力弱化、公信力下降、资源分配失衡、群众权益受损等问题。

　　市委明确提出要塑造体制机制新优势，重振洛阳辉煌。今年以来，市人大常委会认真贯彻落实市委决策部署，充分发挥人大职能作用，创新提出把查找专项工作的制度漏洞纳入监督重点，并在农村低保、残疾人政策落实等监督工作中进行了实践，取得了显著成效。

　　在此基础上，市人大常委会着眼洛阳制度优势高地建设，组建工作专班，在深入调研论证和反复修改完善下，制定出台了《决定》，为推动人大监督工作由解决表面问题向深层次根源问题过渡奠定了坚实基础。

　　《决定》共15条，对查找地方制度漏洞的定义、原则、目的、方式、程序等进行了规范，明确市、县(区)人大在立法、监督过程中，要深入查找市、县(区)人大、“一府一委两院”及相关单位在贯彻落实中国特色社会主义制度体系和党中央决策部署而制定的制度不完善、不配套、不科学以及形式主义、官僚主义等问题，建立健全科学、系统、创新的市县乡制度体系。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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