洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区生活新境社区：“围炉夜话”议出治理新图景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 08:29
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
景玉小区“围炉夜话”现场

　　昨日傍晚，涧西区生活新境社区景玉小区的“睦邻党建角”里，棋盘落子声与孩童嬉笑声此起彼伏——68岁的退休教师李书明正和邻居对弈，62岁的居民张晓凤笑着看小孙子在防滑砖地上奔跑。谁能想到，这片满是生活气息的活动区，不久前还是被违停车辆和杂物堵得水泄不通的“堵心路”。

　　景玉小区是典型老旧小区，两栋楼住着241户居民。近年来随着车辆激增，消防通道长期被机动车、电动车和杂物堵塞，巡查记录里密密麻麻记着居民的抱怨：“走路得侧着身子，消防车根本进不来……”

　　破局始于社区党委发起的“围炉夜话”。社区启动“网格吹哨、部门报到”机制，组织网格员、物业、居民代表、党员围坐协商。张晓凤第一个打开话匣子：“路窄车又乱，我孙子前几天差点被电动车绊倒！得先把消防通道清出来，给电动车找个规矩停放的地儿。”李书明接过话茬：“堵不如疏，非通道区域划些充电桩和停车位，入口那块长期被占的空地，清出来做活动区多好。”

　　“我是党员，这事我带头！”52岁的社区党员李瑞强立即响应，主动承担入户沟通和杂物搬运工作，并提议成立“党员巡逻队”负责后续巡查。面对物业提出的“管理缺手段”的难处，网格员现场“吹哨”驳回。同时，城管、消防部门代表也迅速“报到”，承诺联合执法以清理入口处违停车辆。

　　共识落地，雷厉风行。很快，在社区党委牵头下，多部门联合清运杂物12车，腾退的入口空地迅速变身：硬化地面、铺设防滑砖，党建宣传栏、休闲长椅、遮阳棚依次到位，曾经的“肠梗阻”化作居民身边的“睦邻党建角”。

　　长效管理同步跟上：李瑞强带领“通道护卫队”每周巡查，劝阻违停；物业新增2处电动车充电桩，划定15个机动车停车位；党建角成了“板凳议事会”主场，小区绿化、垃圾分类等事项都在这儿商量，红色电影放映、政策宣讲等活动已服务居民300余人次。

　　“通道宽了，心就安了，咱老小区的新活力，就在众人搭把手的商量里。”张晓凤道出了居民们的心声。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵媛媛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市庆“六一”主题队日活动暨...
  • 七个关键词 解锁高考新利好
  • 以科技创新引领制造业高质量发展...
  • “洛阳造”气体储运装备挺进新领域
  • 小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了
  • 洛阳：迎风“出海” 开放共赢
  • 洛阳7条公交线路恢复原线运行
  • 市委理论学习中心组举行专题学习研讨
  • 全国安全生产月期间洛阳市将重点...
  • 洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605