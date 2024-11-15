涧西区生活新境社区：“围炉夜话”议出治理新图景

昨日傍晚，涧西区生活新境社区景玉小区的“睦邻党建角”里，棋盘落子声与孩童嬉笑声此起彼伏——68岁的退休教师李书明正和邻居对弈，62岁的居民张晓凤笑着看小孙子在防滑砖地上奔跑。谁能想到，这片满是生活气息的活动区，不久前还是被违停车辆和杂物堵得水泄不通的“堵心路”。

景玉小区“围炉夜话”现场

昨日傍晚，涧西区生活新境社区景玉小区的“睦邻党建角”里，棋盘落子声与孩童嬉笑声此起彼伏——68岁的退休教师李书明正和邻居对弈，62岁的居民张晓凤笑着看小孙子在防滑砖地上奔跑。谁能想到，这片满是生活气息的活动区，不久前还是被违停车辆和杂物堵得水泄不通的“堵心路”。

景玉小区是典型老旧小区，两栋楼住着241户居民。近年来随着车辆激增，消防通道长期被机动车、电动车和杂物堵塞，巡查记录里密密麻麻记着居民的抱怨：“走路得侧着身子，消防车根本进不来……”

破局始于社区党委发起的“围炉夜话”。社区启动“网格吹哨、部门报到”机制，组织网格员、物业、居民代表、党员围坐协商。张晓凤第一个打开话匣子：“路窄车又乱，我孙子前几天差点被电动车绊倒！得先把消防通道清出来，给电动车找个规矩停放的地儿。”李书明接过话茬：“堵不如疏，非通道区域划些充电桩和停车位，入口那块长期被占的空地，清出来做活动区多好。”

“我是党员，这事我带头！”52岁的社区党员李瑞强立即响应，主动承担入户沟通和杂物搬运工作，并提议成立“党员巡逻队”负责后续巡查。面对物业提出的“管理缺手段”的难处，网格员现场“吹哨”驳回。同时，城管、消防部门代表也迅速“报到”，承诺联合执法以清理入口处违停车辆。

共识落地，雷厉风行。很快，在社区党委牵头下，多部门联合清运杂物12车，腾退的入口空地迅速变身：硬化地面、铺设防滑砖，党建宣传栏、休闲长椅、遮阳棚依次到位，曾经的“肠梗阻”化作居民身边的“睦邻党建角”。

长效管理同步跟上：李瑞强带领“通道护卫队”每周巡查，劝阻违停；物业新增2处电动车充电桩，划定15个机动车停车位；党建角成了“板凳议事会”主场，小区绿化、垃圾分类等事项都在这儿商量，红色电影放映、政策宣讲等活动已服务居民300余人次。

“通道宽了，心就安了，咱老小区的新活力，就在众人搭把手的商量里。”张晓凤道出了居民们的心声。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵媛媛 文/图）