加快把文旅产业打造成为支柱产业民生产业幸福产业——九论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

习近平总书记莅洛考察，这样一幅画面令人难忘——在龙门石窟，与众多游客不期而遇，听到有人高声说“我们是来看小学课本里的古迹”，总书记不由得感慨：“都是慕名而来啊！中华文明博大精深，值得我们多到实地去寻溯。”从耄耋老人，到垂髫孩童，再到洋溢着青春活力的年轻人，大家自五湖四海而来，实地寻溯中华文明，深度领略古都魅力，既是对“根和源”的深刻认同，也昭示着古韵新潮的文旅热方兴未艾。

习近平总书记莅洛考察，这样一幅画面令人难忘——

在龙门石窟，与众多游客不期而遇，听到有人高声说“我们是来看小学课本里的古迹”，总书记不由得感慨：“都是慕名而来啊！中华文明博大精深，值得我们多到实地去寻溯。”从耄耋老人，到垂髫孩童，再到洋溢着青春活力的年轻人，大家自五湖四海而来，实地寻溯中华文明，深度领略古都魅力，既是对“根和源”的深刻认同，也昭示着古韵新潮的文旅热方兴未艾。

“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。”从文明星河的赓续，想到文化事业、文化产业的兴盛，此次洛阳之行，习近平总书记再次为推进文旅融合发展指明了方向、提供了遵循！

旅游是文化的载体，文化是旅游的灵魂。推进文旅融合，满足的是群众日益增长的精神文化需求，推动的是文化与旅游的互促共进，实现的是人文与经济的相得益彰。新时代以来，从指出“旅游是修身养性之道，中华民族自古就把旅游和读书结合在一起，崇尚‘读万卷书，行万里路’”，到强调“坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展，让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美”，习近平总书记高度重视文旅融合，以一系列新思想新理念引领我国旅游发展驶入快车道。

作为千年古都，洛阳这片土地既浓缩着“五千多年文明血脉，四千载城邑肌理，十三朝古都盛景”，也承载着“河山控戴，形胜甲于天下”的自然馈赠，历史悠久、文脉绵长、山水如画，推进文旅融合大有可为。近年来，洛阳充分用好丰厚的历史文化资源，坚持以文塑旅、以旅彰文，秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，大力发展新文旅产业，不断把文化资源优势转化为发展优势。2024年，洛阳全年接待游客1.53亿人次、旅游收入1208.6亿元，文旅火爆“出圈”、跻身“顶流”，向着“支柱产业、民生产业、幸福产业”阔步迈进。

比如，今日洛阳，不仅牡丹本身已形成观赏、药用、深加工、工艺美术四大类产业，闯出多元化产业发展之路，牡丹文化节也已从过去单纯的赏花游，变为感受“文博热”、打卡“演艺潮”、追随“文创风”的城市深度体验游。今年牡丹文化节，洛阳接待游客1033.71万人次，旅游总收入82.93亿元，较去年分别增长1.69%和5.72%，实现繁荣经济、壮大产业、愉悦游客的有机统一。

又如，作为主打沉浸式体验的文旅新业态，洛阳“汉服热”持续火爆，一件汉服撬动催生3000多家汉服店，形成了涵盖设计、制造、租售、妆造、跟拍等多维度服务的全产业链，掀起了创业热潮，拓展了就业空间，激活了文旅消费，更让广大游客在洛阳通过穿汉服圆了“穿越梦”、解锁了“第二人生”，将情绪价值拉满，助力城市赚足了“流量”和“留量”。

滴水见光辉。牡丹与汉服产业的“人财两旺”，折射的正是今日洛阳文旅“一业兴百业”。

就在昨日，全市文旅产业高质量发展专题会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，对进一步推动全市文旅产业高质量发展进行研究部署，加快把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。会议指出，要找准目标定位，彰显特色优势，突出城市旅游，突出古都文化，突出富民导向，系统谋划、综合施策，细化实化具体举措，加快推动洛阳文旅产业高质量发展，着力打造世界级文化旅游城市。

一切过往，皆是序章。洛阳文旅，赢得了属于自己的荣光，再踏新征程！（洛平）