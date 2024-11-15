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全市文旅产业高质量发展专题会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.04 08:24
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全市文旅产业高质量发展专题会召开
江凌主持 张玉杰、孙延文参加　　

       昨日，全市文旅产业高质量发展专题会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，对进一步推动全市文旅产业高质量发展进行研究部署，加快把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。市委书记江凌主持并讲话。

　　会议听取了全市推动文旅产业高质量发展工作谋划及城市文旅重点项目推进情况汇报，与会市领导和有关城市区、市直部门负责同志作了发言。

　　会议指出，文旅产业是洛阳最具竞争力和发展潜力的产业，对拉动消费增长、促进经济发展、实现富民增收具有重要意义。要深入学习领会习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，找准目标定位，彰显特色优势，突出城市旅游，突出古都文化，突出富民导向，系统谋划、综合施策，细化实化具体举措，加快推动文旅产业高质量发展，着力打造世界级文化旅游城市。

　　会议强调，要抓好重大基础设施建设，打通城市对外交通，畅通城市内部交通，搭建智慧文旅数字化平台，更好满足游客出行和服务需求。要突出古都文化体验，加快恢复洛阳古都格局，大力推进“1+3”高品质古都文化体验区建设，有序实施五大都城遗址博物馆群建设，更加注重古都文化IP创造性转化，统筹做好黄河文化、伏牛山水等全域旅游资源开发，着力提升洛阳文旅知名度和影响力。要提升城市功能品质，不断做强城市文旅功能，高标准打造“牡丹花都、北国花城”，更加注重城市风貌和调性塑造，完善提升文旅标识系统，有效增强城市文旅聚合性；持续优化旅游公共服务设施供给，聚焦影响游客体验感的突出问题，改造提升一批旅游公厕，加强重点区域交通疏导，加大停车场资源挖掘力度，让游客享受安心舒心开心的旅游体验；加快打造新文旅消费场景，改造重点商圈，提升消费业态，打造一批文商旅特色街区，引育一批特色网红小店，持续激发夜间消费活力，更好满足年轻化消费新需求。要加强对外交流合作，强化与古都城市、大运河文化带沿线城市、丝绸之路沿线城市的合作联动，用好世界古都论坛等交流平台，不断做大古都朋友圈、提升国际影响力。要加强组织保障，完善工作机制，出台专项政策，深化体制机制改革，加强人才队伍培养，形成推动文旅产业高质量发展的强大合力。

　　张玉杰、孙延文、王军、潘开名、徐超文、陈功、任丽君、李新红、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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