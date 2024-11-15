洛阳从四大方面优化调整土地出让政策

3日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛龙区太康东路与唐坊街东北角一地块经7轮竞价后，成功溢价出让，以3.32亿元成交。

3日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛龙区太康东路与唐坊街东北角一地块经7轮竞价后，成功溢价出让，以3.32亿元成交。

据悉，该地块西临唐坊街、东临长夏西路、北临宜人东路、南临太康东路，占地面积约57.7亩，规划用途为住宅兼容商业用地，由河南浩德文澜置业有限公司最终竞得。该地块溢价出售，标志着洛阳土地市场逐步回暖，也得益于我市持续优化调整土地出让政策。

今年以来，洛阳市自然资源和规划局按照市委部署要求，认真谋划土地市场供应工作，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，出台《进一步优化土地要素市场化配置助推高质量发展若干措施》，重点从土地供应前端、要素市场化配置、地价支持政策、土地供应程序及时限四大方面进行优化调整，通过精准供地、小而美地块优先推介、规划指标动态调整等举措，激活土地市场活力。

——优化土地供应前端事项。进一步强化规划引领，细化详细规划编制前置要素，并严格实行“净地”出让，拟出让宗地必须是征收(拆迁)安置补偿落实到位、无法律经济纠纷、土地权属清晰并已注销原不动产权利证书、规划条件明确、具备动工开发基本条件的“净地”。

——优化要素市场化配置举措。可灵活选择供应方式，全面推行工业用地“标准地”出让，鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期出让等更加灵活的土地供应方式，降低产业用地成本，满足多元化土地需求。同时还实施宗地组合供应、推行带“方案”出让、支持土地用途兼容复合利用和空间分层使用。

——优化地价支持政策。优化配建设施土地供应和建筑面积核算，对配建幼儿园、老年日间照料中心、社区公共管理用房等公建设施无偿移交政府相关部门的，不计入项目容积率计算范围，不收取土地出让金。积极推动地下空间利用，鼓励各类市场主体利用地下空间建设仓储停车设施及生活配套等设施，对工业项目用地、科研设计用地、生产研发用地、新型产业用地结建的地下空间建筑面积不计容，免收地下空间土地出让金。相关企业还可分期缴纳土地价款。

——优化土地供应程序及时限。进一步简化供地批复，强化“多证合一”，全面推进“交地即交证”，着力化解批而未供土地。

此外，洛阳市自然资源和规划局还组织召开多场土地推介会，重点加大核心区域优质地块供应，引导房企理性拿地、品质开发。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 刘辉)