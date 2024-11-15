204套房源！洛阳推出首家蓝领人才公寓

3日，洛报融媒记者从洛阳市人才集团获悉，洛阳市首个服务产业工人的蓝领人才公寓项目在孟津华阳产业集聚区落地。项目通过改造老旧小区及闲置资产，推出204套公寓，其中首批68套已完成装修，实现产业人才“拎包入住”，所有租务可通过手机“一键办理”。

3日，洛报融媒记者从洛阳市人才集团获悉，洛阳市首个服务产业工人的蓝领人才公寓项目在孟津华阳产业集聚区落地。项目通过改造老旧小区及闲置资产，推出204套公寓，其中首批68套已完成装修，实现产业人才“拎包入住”，所有租务可通过手机“一键办理”。

据悉，此次落地的蓝领公寓采用“市场调研-需求分析-定制装修-精准配租”运营模式，按照“住得好、住得起、有温度”标准，针对产业工人需求优化空间布局，实施逐层改造。公寓内配备空调、洗衣机、热水器、智能门锁、智能电表等家电及定制家具，千兆光纤免费入户，月租金299元至350元不等。

“蓝领公寓从‘灰色’到‘彩色’，从‘园区’到‘社区’，以安居工程为突破口构建全链条服务体系。”项目相关负责人介绍，公寓不仅提供居住空间，还将整合招聘、培训等资源，推动服务下沉，满足企业与工人多元需求。未来，洛阳将在已盘活的备考公寓、摩铁公寓等5大系列房源基础上，推出“青年社区共创计划”，构建县域人才安居“1+N”辐射体系，完善“人才招聘+就业对接+生活服务”一站式服务，实现供需实时匹配。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 邱明 文/图）