高温即将“返场”！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳市午间阳光比较强烈，气温也较高。 今天，洛阳市午间阳光比较强烈，气温也较高。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，洛阳市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。受低槽东移和冷空气扩散影响，6日傍晚到7日，我市有分散性阵雨、雷阵雨天气。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 6月4日(周三)：晴天间多云，气温19℃～37℃。 6月5日(周四)：晴天到多云，气温20℃～37℃。 6月6日(周五)：多云间阴天，傍晚到夜里偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，气温22℃～38℃。 6月7日(周六)：多云到阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，偏北风4级左右，气温26℃～36℃。 6月8日(周日)：多云间晴天，气温24℃～37℃。 6月9日(周一)：多云间阴天，气温25℃～38℃。 6月10日(周二)：晴天间多云，气温22℃～37℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）