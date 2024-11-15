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高温即将“返场”！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 23:25
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　　今天，洛阳市午间阳光比较强烈，气温也较高。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，洛阳市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。受低槽东移和冷空气扩散影响，6日傍晚到7日，我市有分散性阵雨、雷阵雨天气。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：晴天间多云。

　　6月4日(周三)：晴天间多云，气温19℃～37℃。

　　6月5日(周四)：晴天到多云，气温20℃～37℃。

　　6月6日(周五)：多云间阴天，傍晚到夜里偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，气温22℃～38℃。

　　6月7日(周六)：多云到阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，偏北风4级左右，气温26℃～36℃。

　　6月8日(周日)：多云间晴天，气温24℃～37℃。

　　6月9日(周一)：多云间阴天，气温25℃～38℃。

　　6月10日(周二)：晴天间多云，气温22℃～37℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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