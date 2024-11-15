因系统升级维护 机动车注册登记等业务暂无法办理

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，因系统升级维护，机动车注册登记等业务目前暂无法办理；变更登记、注销登记、抵押(解押)登记、补换领牌证合格标志等相关业务可正常办理。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，因系统升级维护，机动车注册登记等业务目前暂无法办理；变更登记、注销登记、抵押(解押)登记、补换领牌证合格标志等相关业务可正常办理。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，因系统升级维护，机动车注册登记等业务目前暂无法办理；变更登记、注销登记、抵押(解押)登记、补换领牌证合格标志等相关业务可正常办理。建议广大车主合理安排业务办理时间，由此给您带来的不便敬请谅解。
系统恢复后，“洛阳交警”将第一时间发布，请广大车主扩散周知、相互提醒。
洛阳市公安局交警支队车管所
2025年6月3日
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