连办6场！洛阳各辖区系列专场招聘会来了

3日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，6月5日，涧西区专场招聘会将在洛阳市人力资源市场(市民之家二楼)举行。

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3日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，6月5日，涧西区专场招聘会将在洛阳市人力资源市场(市民之家二楼)举行。

记者了解到，为进一步挖岗位、提能力、优服务、强保障，促进劳动者高质量充分就业，目前，2025年“职引未来安居‘洛’业”洛阳市各辖区系列专场招聘活动启动，将持续至7月3日。其间，将连办6场专场招聘会，以高校毕业生、退役军人、失业人员等就业群体，各辖区重点优质企业及用人单位为服务对象。

除线下招聘会外，市民还可以通过洛阳就业网、洛阳人才网、“洛阳就业服务”微信公众号等线上渠道了解招聘详情，也可以通过定期举办的“直播带岗”参与线上招聘。

各辖区专场招聘会安排如下：

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博 文/图）