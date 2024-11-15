汉魏洛阳故城遗址博物馆5日试运行 游客3日起可预约

3日，汉魏洛阳故城遗址博物馆官方微信公众号发布试运行公告。 3日，汉魏洛阳故城遗址博物馆官方微信公众号发布试运行公告。 公告称，目前，汉魏洛阳故城遗址博物馆的建设和展陈工作已取得阶段性成果，初步具备了开放标准。为了满足观众期待，更好征集各方意见建议，深度做好展陈优化等相关工作，博物馆将于2025年6月5日面向公众免费试开放。 6月3日起，观众即可分时段预约，在参观期间，诚邀您分享宝贵意见与建议。二层序厅服务台准备有留言簿，我们珍视每一条反馈，并将在后续进行进一步优化提升。 试开放安排 时间：2025年6月5日起试开放 每周一例行闭馆 每日09:00-17:00(16:30停止入场) 预约方式 微信公众号二维码 1.散客预约 关注“汉魏故城遗址博物馆”公众号，点击【我要预约】跳转至小程序，点击【票务→参观预约】进行预约。或者搜索“汉魏故城遗址博物馆”小程序、登录汉魏洛阳故城遗址博物馆官方网站进行预约。 小程序二维码 2.团队预约 试开放期间，暂不接待线上团队预约，请有需求的团队提前三天致电我馆进行登记。 预约电话：0379-65580032；0379-65580025；0379-65580070 预约邮箱：hwgcyzbwg@163.com 入馆指南 地址：河南省洛阳市瀍河区白马寺镇汉魏洛阳故城遗址博物馆 交通：博物馆西侧设有馆内停车场 咨询电话：0379-65580010(09：00-17：00) （洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）