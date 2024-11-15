汉魏洛阳故城遗址博物馆5日试运行 游客3日起可预约

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3日，汉魏洛阳故城遗址博物馆官方微信公众号发布试运行公告。
3日，汉魏洛阳故城遗址博物馆官方微信公众号发布试运行公告。
公告称，目前，汉魏洛阳故城遗址博物馆的建设和展陈工作已取得阶段性成果，初步具备了开放标准。为了满足观众期待，更好征集各方意见建议，深度做好展陈优化等相关工作，博物馆将于2025年6月5日面向公众免费试开放。
6月3日起，观众即可分时段预约，在参观期间，诚邀您分享宝贵意见与建议。二层序厅服务台准备有留言簿，我们珍视每一条反馈，并将在后续进行进一步优化提升。
试开放安排
时间：2025年6月5日起试开放
每周一例行闭馆
每日09:00-17:00(16:30停止入场)
预约方式
微信公众号二维码
1.散客预约
关注“汉魏故城遗址博物馆”公众号，点击【我要预约】跳转至小程序，点击【票务→参观预约】进行预约。或者搜索“汉魏故城遗址博物馆”小程序、登录汉魏洛阳故城遗址博物馆官方网站进行预约。
小程序二维码
2.团队预约
试开放期间，暂不接待线上团队预约，请有需求的团队提前三天致电我馆进行登记。
预约电话：0379-65580032；0379-65580025；0379-65580070
预约邮箱：hwgcyzbwg@163.com
入馆指南
地址：河南省洛阳市瀍河区白马寺镇汉魏洛阳故城遗址博物馆
交通：博物馆西侧设有馆内停车场
咨询电话：0379-65580010(09：00-17：00)
（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）