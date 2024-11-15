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张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 11:02
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营造特色新场景激活街巷新消费
加快建设高品质古都文化体验区
张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作

　　6月2日，市长张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作，强调要坚持文商旅融合，用好市场化手段，深挖街巷消费潜力，营造特色消费场景，打造高品质古都文化体验区。

　　老城古城片区是游客感受古都韵味的重要窗口。市委市政府深入谋划“一横三纵”城市肌理提升项目，推动金元古城与洛邑古城有效连通，打造更具特色的沉浸式古都文化打卡地。张玉杰沿中和巷、御路街、东大街、正义街步行察看道路提升、环境整治等情况，深入特色民宿了解老屋老院盘活利用情况。他强调，要锚定时间节点，加快推进道路给排水、路面铺装等设施建设，持续丰富古城旅游客流新动线；要更加注重调性营造，树牢运营前置理念，实施老房老院修缮利用，保护好建筑格局肌理，留下市井烟火气息，丰富片区功能业态，持续推动景区游向城市游转变。

　　神都十三坊以非遗体验活化传承为核心，招引《河图洛书》等沉浸式演艺。张玉杰深入了解业态布局、招商运营等情况，指出要突出“演艺中心”定位，以黄河非遗、洛阳城史、名人典故为叙事载体，用好角色塑造、实景演艺、虚拟再现等形式，统筹做好项目谋划、包装策划、招商运营、场景打造，打造更有文化味、体验感的特色演艺街区。

　　山陕会馆被列入万里茶道申遗项目遗产点。张玉杰实地察看周边环境整治工作，协调解决具体问题。他强调，要坚持保护优先，加强向上沟通对接，制订可行改造方案，严格空间管控，整治街区风貌，不断提高文化遗产保护传承利用水平。

　　张玉杰还到新天津桥督导项目建设进展，强调要统筹好防汛排涝和项目建设，科学调度、优化工序、压茬施工，确保在建工程平稳安全度汛，确保新天津桥项目如期竣工。

　　张玉杰还督导了部分停车场建设，到新唐街调研招商运营等情况，研究推动新唐街与龙门高铁站互联互通等工作。

　　任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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