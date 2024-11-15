洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰调研督导城市更新工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 11:02
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

拓展社区服务功能提高基层治理效能
持续推进城市更新行动取得更大成效
张玉杰调研督导城市更新工作

　　6月1日，市长张玉杰调研督导城市更新工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面践行人民城市理念，认真落实国家、省部署要求，以完整社区建设为抓手，持续拓展服务功能、提升治理效能，加快推动城市更新取得更大成效。

　　近年来，市委市政府在城市更新工作中，通过建好用好邻里中心、社区体育公园等载体，大力推动公共服务进社区，打造了15分钟便民生活圈。张玉杰先后来到洛龙区政康苑社区体育公园、定鼎门邻里中心，西工区行署路社区，详细了解完整社区建设、邻里中心运营等情况。他强调，要因地制宜建设完整社区，完善社区基本公共服务设施、便民商业设施和公共活动场地，构建邻里中心、养老中心、健身中心、健康中心和市集“4+1”社区服务体系，持续提升社区公共服务水平。要扎扎实实加强社会治理，抓好“三自”组织建设，深化运用“党建+网格+大数据”等有效治理模式，更好地在服务群众中凝聚群众，加快形成共建、共治、共享的基层治理新格局。要完善市场化运营机制，积极引入有经验、有实力的市场主体参与城市更新，建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，实现城市更新可持续发展和经济、社会效益双赢。

　　老城区大唐华市通过“腾笼换鸟”，植入汉服旅拍、网红餐饮、城市民宿等新兴业态，端午假期人气持续火爆。张玉杰走访部分特色小店，与商家、市民、游客亲切交流，了解产品特色和市场运营情况。他强调，要坚持城市更新和城市经济发展一体谋划、一体推进，深入把握青年消费趋势，植入年轻化、品质化、有调性的消费业态，营造有感觉、能打卡、可传播的消费场景，拉长新文旅产业链条，打造更多网红消费打卡点，以城市更新激发片区发展新活力。

　　张玉杰还到城市阳台了解风貌提升、商业运营等情况。

　　王军、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市...
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
        守护生命起点，豫西再添“生”力军！ 5月30日，洛阳市生殖医院在洛阳市妇幼保健院正式挂牌成立。这不仅标志...
  • ·骨质疏松如何自测？
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市庆“六一”主题队日活动暨...
  • 七个关键词 解锁高考新利好
  • 以科技创新引领制造业高质量发展...
  • “洛阳造”气体储运装备挺进新领域
  • 小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了
  • 洛阳：迎风“出海” 开放共赢
  • 洛阳7条公交线路恢复原线运行
  • 市委理论学习中心组举行专题学习研讨
  • 全国安全生产月期间洛阳市将重点...
  • 洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605