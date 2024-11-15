6月1日，市长张玉杰调研督导城市更新工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面践行人民城市理念，认真落实国家、省部署要求，以完整社区建设为抓手，持续拓展服务功能、提升治理效能，加快推动城市更新取得更大成效。

拓展社区服务功能提高基层治理效能

持续推进城市更新行动取得更大成效

张玉杰调研督导城市更新工作

6月1日，市长张玉杰调研督导城市更新工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面践行人民城市理念，认真落实国家、省部署要求，以完整社区建设为抓手，持续拓展服务功能、提升治理效能，加快推动城市更新取得更大成效。

近年来，市委市政府在城市更新工作中，通过建好用好邻里中心、社区体育公园等载体，大力推动公共服务进社区，打造了15分钟便民生活圈。张玉杰先后来到洛龙区政康苑社区体育公园、定鼎门邻里中心，西工区行署路社区，详细了解完整社区建设、邻里中心运营等情况。他强调，要因地制宜建设完整社区，完善社区基本公共服务设施、便民商业设施和公共活动场地，构建邻里中心、养老中心、健身中心、健康中心和市集“4+1”社区服务体系，持续提升社区公共服务水平。要扎扎实实加强社会治理，抓好“三自”组织建设，深化运用“党建+网格+大数据”等有效治理模式，更好地在服务群众中凝聚群众，加快形成共建、共治、共享的基层治理新格局。要完善市场化运营机制，积极引入有经验、有实力的市场主体参与城市更新，建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，实现城市更新可持续发展和经济、社会效益双赢。

老城区大唐华市通过“腾笼换鸟”，植入汉服旅拍、网红餐饮、城市民宿等新兴业态，端午假期人气持续火爆。张玉杰走访部分特色小店，与商家、市民、游客亲切交流，了解产品特色和市场运营情况。他强调，要坚持城市更新和城市经济发展一体谋划、一体推进，深入把握青年消费趋势，植入年轻化、品质化、有调性的消费业态，营造有感觉、能打卡、可传播的消费场景，拉长新文旅产业链条，打造更多网红消费打卡点，以城市更新激发片区发展新活力。

张玉杰还到城市阳台了解风貌提升、商业运营等情况。

王军、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)