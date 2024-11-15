践行“两个维护” 强化责任担当 为不断开创现代化洛阳建设新局面清障护航 ——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳纪检监察系统引发热烈反响

日前，习近平总书记到河南考察并发表重要讲话，首站就来到洛阳，让全市人民倍感振奋、备受鼓舞。

俯瞰黄河

日前，习近平总书记到河南考察并发表重要讲话，首站就来到洛阳，让全市人民倍感振奋、备受鼓舞。

连日来，全市纪检监察系统党员干部深学细悟习近平总书记在河南考察时的重要讲话，大家表示，要全面准确把握习近平总书记重要讲话的精髓要义，聚焦“两高四着力”，把履行监督第一职责和服务发展第一要务结合起来，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化政治监督、深化专项监督、细化日常监督，推动各级各部门凝聚工作合力、狠抓工作落实，切实把总书记的殷殷嘱托转化为现代化洛阳建设的实际成效。

宜阳县委常委、县纪委书记、县监委主任石陶：

开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，我们一定要按照习近平总书记的重要指示，在一体推进学查改上下功夫，把党员干部个人查摆整改与组织查摆整改紧密结合起来，切实把作风硬要求变成硬措施，让铁规矩长出铁牙齿，确保学有质量、查有力度、改有成效。宜阳县纪检监察机关将通过深入学习，把中央八项规定精神内化于心、外化于行。以“查”促改，对照中央八项规定精神，聚焦薄弱环节，开展自查自纠，确保不留死角；对违反中央八项规定精神的问题绝不姑息，形成震慑效应。以“改”提效，持续搞好“菜单式”“五联式”警示教育；精准运用监督执纪“四种形态”，推动作风建设常态化，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。