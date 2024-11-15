以更高站位更强担当更实举措 推动文旅产业高质量发展——访市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们进一步做好文旅工作指明了方向、提供了根本遵循。在倍感鼓舞、倍感振奋的同时，我们深感使命光荣、责任重大。”日前，市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊在接受洛报融媒记者专访时说。

在隋唐洛阳城九洲池景点，游客观看实景演出 （资料图片）

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们进一步做好文旅工作指明了方向、提供了根本遵循。在倍感鼓舞、倍感振奋的同时，我们深感使命光荣、责任重大。”日前，市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊在接受洛报融媒记者专访时说。

李振刊表示，近年来，我市持续深化文旅融合，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，大力发展新文旅产业，推动文旅出新出圈出彩。在接下来的工作中，全市文旅系统将把学习好、领会好、贯彻好此次总书记在河南考察时的重要讲话精神作为当前和今后的重要政治任务，以更高站位、更强担当、更实举措推动文旅产业高质量发展。

坚持保护优先，活化文化资源。高水平建设国家级河洛文化生态保护实验区，组织开展好“春和景明”等国家级交流展示活动，创新“非遗+”业态，推进“非遗在社区”、非遗工坊建设，推动文化遗产绽放时代光彩、焕发时代活力。

加快培育新业态，推动融合发展。保持汉服IP热度，统筹谋划、合理布局汉服打卡场景和业态，拓展延伸产业链；持续叫响“寻迹洛神赋”“凤舞神都”等品牌，培育优化“只看洛阳城”系列沉浸式演艺；进一步完善研学产业体系，新建一批考古、黄河、工业等研学基地。

聚焦创新传承，焕发古都活力。全力推进高品质古都文化体验区建设，做好招商引资、业态布局等工作，打造一批“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，提档升级景区景点，着力丰富“民宿+”，推进标准化管理、集群化建设，进一步提升“古都夜八点”消费品牌，发展演艺经济，点亮文旅“夜空间”。

加强数字传播，彰显古都魅力。围绕“移动端、视频化、交互性”做好文旅营销，用好“洛阳旅游”全媒体矩阵，精心策划事件营销、网感话题，高质量办好牡丹文化节、世界古都论坛等活动，加强国际交流合作，持续提升旅游目的地品牌形象，强力“引客入洛”。

突出以人为本，厚植文化根基。擦亮“书香洛阳”“河洛欢歌”等品牌，完善公共图书馆全民阅读推广体系，组织开展惠民演出活动，加强公共文化服务体系建设，推动优质文化资源直达基层。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵一超)