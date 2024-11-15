洛阳举办融入服务全国统一大市场第三期主题培训班

聚焦洛阳融入服务全国统一大市场，近日，我市举办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场第三期主题培训班。 聚焦洛阳融入服务全国统一大市场，近日，我市举办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场第三期主题培训班。 本次活动由市委组织部、市商务局主办，市委财经委办公室、市委政研室进行业务指导，我市各县区政府相关负责同志和部分市直单位分管负责同志约150人参加培训。培训中，华中科技大学、武汉商学院教授李作清以《创新招商模式实践案例解析》为题进行专题交流授课。伊滨区围绕产业链招商、工控集团围绕资本招商分别作交流发言。 创新招商模式，是融入服务全国统一大市场的重要抓手之一。近年，我市坚持开展市场化专业化招商，推动多领域招商，进一步梳理产业招引方向，建立与链主企业的常态化对接机制；围绕“四新一装备”、低空经济、循环经济、人工智能、新文旅、平台经济、特色农业等领域，通过创新模式、优化环境、强化服务等方式促进招商引资工作，助力我市经济高质量发展。 据悉，市委组织部将会同市直相关部门，持续举办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场主题培训班，帮助干部在融入服务全国统一大市场中精准落子、抓住关键，在构建新发展格局中找准机遇、奋勇争先。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新)