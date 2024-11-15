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牢记嘱托担使命 感恩奋进再出发 以更加优异的成绩回报总书记的关心关怀——访洛宁县委书记、县长王瑞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 08:38
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故县水库(资料图片)

　　“习近平总书记在河南考察时的重要讲话，高瞻远瞩、关怀备至，是我们今后统揽全局的总纲、贯穿全局的主线。”日前，洛宁县委书记、县长王瑞在接受洛报融媒记者专访时说。王瑞表示，将牢记嘱托、把准方向，坚定信心、勇毅前行，聚焦“两高四着力”重大要求，深度研究谋划、找准务实举措，加快推动高质量发展、实现高效能治理，确保总书记重要讲话精神在洛宁落地生根、开花结果。

　　在深入贯彻落实“着力建设现代化产业体系和农业强省”重大要求上奋勇争先。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，持续延链补链强链，加快培育智慧家居、生物医药、绿色食品等重点产业链群，打造集群发展新优势。以先进制造业开发区为主阵地，支持蓝斯利、龙门医药等优势企业与高校院所共建产业研究院，推动科技创新和产业创新深度融合。坚持把富民增收作为首要任务，以集中连片推进乡村振兴为抓手，抓好高标准农田建设，扛牢粮食安全责任，持续培育壮大优质水果、优质烟叶、牛羊养殖、文玩核桃、中药材等特色产业。分类实施农村供排水一体化，持续推进故县水库灌区等农田基础设施项目，实施好新一轮农村公路提升行动，强化农业发展基础支撑，打造宜居宜业和美乡村。

　　在深入贯彻落实“着力改善民生、加强社会治理”重大要求上奋勇争先。坚持以人民为中心，常怀同理之心、自觉换位思考，把群众的安危冷暖放在心上，着力解决好就业、教育、医疗、养老等民生问题，让发展成果更好惠及全县人民。巩固提升全国文明城市创建成果，由集中攻坚转为常态长效，持续提升城市建管水平、群众文明素养，用城市文明为美好生活赋能。坚持以党建引领基层高效能治理，围绕“五基四化”，坚持组织覆盖与工作覆盖同步推进，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。全面推行“党建+网格+大数据”模式，推动资源、服务、管理下沉，打通服务群众“最后一米”。扎实推进法治化营商环境建设，提高政府诚信、企业诚信、社会诚信水平。强化社会治安整体防控，有效防范化解重点领域风险，维护社会安全稳定。

　　在深入贯彻落实“着力加强生态环境保护”重大要求上奋勇争先。立足“洛阳南部生态发展区”总体定位，把守牢生态底线放在重要位置，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格落实河长制，加强洛河流域生态保护和故县水库水源地综合治理，筑牢黄河安澜“洛宁屏障”。科学推进国土绿化工程，不断优化绿化树种结构，持续提升全县林木覆盖率和森林覆盖率，推动森林资源与文旅产业深度融合，让绿色成为洛宁最亮丽的底色。

　　在深入贯彻落实“着力推动文化繁荣兴盛”重大要求上奋勇争先。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，积极开展“三源”“洛书”文化研究，强化传统文化的现代表达，打造河洛文化名县，在推进文化自信自强中展现更大担当作为。抢抓文旅产业发展风口，突出原生态优势，统筹多地貌特色，增强对“山水林田”优势资源的设计感、规划性，变田园为公园、变乡村为景区、变民居为民宿，探索推出更多文旅新场景、文创新产品，打造独具特色的文旅IP，积极融入全市文旅融合发展大格局。

　　学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，是检验政治站位、政治担当的重要标尺。洛宁将紧扣深入贯彻中央八项规定精神学习教育重点，在一体推进学查改上下功夫，健全作风建设常态化长效化制度机制，把作风建设不断引向深入，鼓足干事创业的精气神，以实际行动回报总书记的关怀厚爱。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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