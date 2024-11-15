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嵩县白河镇上庄坪村：药旅融合绘就乡村振兴新图景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 08:40
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　　眼下，位于伏牛山麓的嵩县白河镇上庄坪村万亩大叶百合进入盛花期：乳白与淡紫相间的花瓣随风摇曳，如云似雪的景致吸引游客驻足拍照。村民们穿梭在花田中，手持竹篮采摘百合花，“这花既能卖钱，又能观赏，搁以前想都不敢想”！

　　大叶百合，喜凉爽阴湿环境，其鳞茎药食同源，兼具观赏与经济价值。在嵩县，这种“山野精灵”被赋予了新使命——从深山野生到规模化种植，从单一药材到农文旅融合“金钥匙”，成为乡村振兴的“绿色引擎”。

　　从矿产老板到“花海掌门”，今年63岁的返乡创业者席太平是这场蝶变的见证者与推动者。2019年，席太平毅然放弃矿产事业，返乡包下荒山，带领村民种植大叶百合。

　　“刚开始村民都质疑，觉得种地不如挖矿来钱快。”席太平回忆，通过“合作社+农户”模式，他以土地流转租金、务工薪金、入股分红“三金联动”，让村民拿到了真金白银，村集体也有了可观收益。

　　“种百合比挖矿更长远！”席太平算了一笔账：一亩百合年产鳞茎300公斤，按市场价每公斤20元计算，每年亩产值达6000元，是传统作物的六七倍。

　　更让席太平自豪的是，合作社开发的百合干、百合粉等产品已入驻电商平台，线上销售额十分可观。如今，合作社累计带动近700人实现就地就近就业，昔日的矿老板成了远近闻名的“百合大王”。

　　不止于此。百合延伸出的新业态势头正劲：当地连续举办三届百合文化艺术节，推动“伏牛山百合”IP破圈传播；与高校、科研机构联合推广林下套种模式，亩均收益提升近三成；“百合小镇”药膳体验等研学活动场场爆满，研学者还能入住林下民宿感受“夜听虫鸣、晨观云海”的诗意。村民们感慨：“过去村里人外出打工，现在城里人进山度假，角色互换的背后是产业之变。”

　　日前，习近平总书记在河南考察时强调，要延伸现代农业产业链条，以城乡融合发展带动乡村全面振兴。

　　“我们将着眼全产业链，将百合花发展成为‘产业之花’‘富民之花’。”嵩县农业农村局相关负责人表示，将深化农文旅商融合发展，探索发展百合康养小镇、自然教育营地等新业态，让伏牛山深处的百合花越开越艳，为乡亲们铺就更宽的致富路。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 赵明辰 闫治可 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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