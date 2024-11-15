凯迈机电：自主研发新产品 提升市场竞争力

近日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司内，一批新一代无人矿卡专用动力电池热管理系统产品加紧组装测试，即将交付客户。
近日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司内，一批新一代无人矿卡专用动力电池热管理系统产品加紧组装测试，即将交付客户。
近日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司内，一批新一代无人矿卡专用动力电池热管理系统产品加紧组装测试，即将交付客户。
该公司通过持续迭代自主研发技术，成功推出第三代热管理系统，实现高效温控与节能突破。该系统广泛应用于新能源车电池、储能电池及智算中心领域，显著提升设备性能与安全性。凭借技术优势，第三代产品获多家行业头部企业认可，订单量持续攀升，进一步提升了凯迈机电在热管理领域的市场竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄)
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