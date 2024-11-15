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重走抗战路——八路军豫西抗日先遣支队寻访团启程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 08:24
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　　1日，重走抗战路——八路军豫西抗日先遣支队寻访团启程，重走八路军豫西抗日先遣支队的抗战之路。

　　此次活动由洛阳日报报业集团、洛阳市老促会、八路军驻洛办事处纪念馆联合开展，旨在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，铭记历史、缅怀先烈，弘扬抗战精神，传承革命薪火。

　　1944年，以皮定均为司令员、徐子荣为政委的八路军豫西抗日先遣支队挺进豫西，在偃师、伊川、登封等地开辟了豫西抗日根据地，为抗日战争作出了卓越贡献。在解放战争中，中原军区第一纵队第一旅(即“皮旅”，由八路军豫西抗日先遣支队和新四军第五师改编而成)面对敌强我弱的不利战局，创造了震撼中外的中原突围成功战例。

　　据了解，此次寻访活动将从山西省左权县麻田八路军总部纪念馆开始，沿着当年八路军豫西抗日先遣支队1700余名抗战老兵的足迹，走进济源市、孟津区、新安县、宜阳县、伊川县、偃师区、登封市、巩义市，寻访当年抗战遗址，追寻红色记忆，传承革命精神，赓续红色血脉。八路军豫西抗日先遣支队政委徐子荣之子徐清漳，从北京赶到洛阳，将全程参与寻访活动。

　　此次活动的图片将于8月15日在八路军驻洛办事处纪念馆进行展览。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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