昨日，市委书记江凌到汝阳县调研乡村振兴、产业发展、文旅融合、防汛等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚持以城乡融合发展带动乡村全面振兴，因地制宜推动兴业、强县、富民一体发展，奋力开创县域经济社会高质量发展新局面。

江凌到汝阳县调研时强调

因地制宜推动兴业强县富民一体发展

奋力开创县域经济高质量发展新局面

昨日，市委书记江凌到汝阳县调研乡村振兴、产业发展、文旅融合、防汛等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚持以城乡融合发展带动乡村全面振兴，因地制宜推动兴业、强县、富民一体发展，奋力开创县域经济社会高质量发展新局面。

“三夏”大忙时节，内埠镇内埠村高标准农田示范区正在抢收小麦。江凌深入田间地头，与种粮大户亲切交流，询问种粮收益、机收作业等情况，指出要抢抓农时快收快种，确保夏收颗粒归仓、夏播只增不减、夏管科学到位；要扛牢粮食安全责任，抓好高标准农田建设，推动“小田并大田”，发展适度规模经营，提高农业综合效益。“汝阳红薯”是国家地理标志农产品，形成了集脱毒育苗、规模种植、深加工于一体的全产业链。在刘店镇万亩红薯大方，江凌察看连片种植和灌溉设施配套情况，鼓励当地发挥政策资金撬动作用，做大种植规模，做强精深加工，做优特色品牌，更好带动农民增收致富。在内埠镇双泉村乡里中心，江凌详细了解网格化管理、便民服务开展等情况，指出要坚持党建引领基层高效能治理，压实乡镇责任，大兴务实之风，走好群众路线，及时化解矛盾纠纷，更好凝聚服务群众。

汝阳玄石时代科技公司专注于玄武岩纤维及复合材料研发生产。江凌走进车间，详细了解材料特性、科技创新、市场应用等情况，指出要抢抓新材料产业风口，发挥玄武岩资源优势，促进产学研融通创新，加强标准体系建设，拓展示范应用场景，着力培育壮大玄武岩新材料产业链群。汛期来临，尾矿库是防汛重点部位，江凌实地察看金堆城钼业北沟尾矿库防汛措施落实情况，叮嘱企业强化底线思维、极限思维，紧盯溢流井安全运行、截排洪设施维护、坝体安全稳定等关键环节，做好监测预警和隐患排查整治，确保尾矿库安全度汛。

汝阳生态秀美，康养文旅产业蓬勃发展。付店镇林屿海民宿依山傍水、舒适闲逸，江凌对当地保留乡村肌理、盘活闲置农房，打造院落式高端民宿产品的做法给予肯定，指出要坚持高标准定位、集群化发展，更加注重调性彰显和品质塑造，为游客提供更具松弛感、居家感和高级感的乡村旅居生活方式。前坪大坝巍然耸立，在山谷间汇成万顷碧波，江凌先后考察了位于库周的红花岭湖上江南康养项目和刘坡半岛艺术村项目，指出要坚持运营前置，提升康养服务，强化美学赋能，在可持续发展中激活乡村振兴。在西泰山和杜鹃小镇，江凌指出要把握新文旅发展趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，提升景区开发运营水平，加快乡村旅游迭代升级，让绿水青山转化为金山银山。

调研中，江凌还考察了汝阳县城文化东路、广成苑温泉酒店等城市提质项目，指出要坚持城乡融合发展，完善县域交通路网，提升城市功能品质，不断增强县城综合承载能力。

王军、李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)