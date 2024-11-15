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隋唐大运河文化博物馆片区积极推动夜间经济持续升温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 08:17
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洛城中街人气旺

　　五品门架、生命之树、数码盲盒……傍晚，在瀍河区洛城中街，沉浸式的光影呈现吸引游客一边欣赏夜景，一边感受别样的“穿越之旅”。

　　记者在现场看到，五品门架由五道门组成，每道门正下方投映出牡丹花投影，每过数秒变换姿态；生命之树是一株颇具科技感的发光造型树，配合着动感的背景音乐，地面上的灯光变换色彩，吸引小朋友追逐蹦跳。

　　“体验感拉满，很有逛头！”游客李康说，国潮风的售货亭和花车使游客瞬间“穿越”，感受古风市集的热闹繁华；有关洛阳的诗句被做成霓虹灯，游客在诗情画意中感受洛城独有的风韵。

　　今年以来，我市将隋唐大运河文化博物馆、朱樱塔、洛城中街、铜驼暮雨、东关大街、启明东路美食街、塔西烧烤城串珠成链，形成隋唐大运河文化博物馆片区，推动夜间经济持续升温，为城市消费增添新动能。

　　“不好意思，现在没有座位了，您需要等桌。”刚刚18时，塔西烧烤城一家烧烤店内已坐满了人，还有不少顾客正在等位。店主王强说，夏天是烧烤旺季，为了让更多人吃到正宗烧烤，他们重新装修门店，目前能容纳500多位客人同时就餐。

　　在烧烤店的后厨，30多位串肉师傅忙得热火朝天，他们从下午两点开始切肉、串肉，每天要串2万串左右，这种工作模式已成常态。

　　今年4月，王强萌生一个新的想法：让艺术与美食碰撞，让顾客在吃烧烤的同时欣赏音乐，一边抚慰舌尖与胃，一边抚慰耳朵与心。因此，他在店里搭建了一个舞台，邀请驻唱歌手演出。这一做法一下火出了圈，许多游客专程赶来打卡。

　　据悉，为激发夜间消费活力，隋唐大运河文化博物馆片区以隋唐大运河文化博物馆、朱樱塔地标为中心，联动洛城中街、铜驼暮雨等青年友好街区，以及启明东路美食街、塔西烧烤城等餐饮聚集地，积极承接洛邑古城超高文旅流量，形成合理分流、多点联动局面。洛城中街策划开展City Night中街奇妙游活动，推出“午夜观影狂欢”“台球棋牌争霸”“酒吧微醺派对”等系列演艺活动；塔西烧烤、启明东路特色美食街延长营业时间，提升街区聚客、吸客能力，增强休闲娱乐功能，进一步提升游客的消费体验。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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