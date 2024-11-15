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游客21.47万人次、旅游综合收入1.5亿元！栾川端午节实力出“粽”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2025.06.02 21:54
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　　2025年端午节假期，文旅市场降雨不降温，栾川县以“山水+非遗”为特色，精心策划并成功举办了一系列端午文化体验与非遗传承文旅活动。假期期间累计接待游客21.47万人次，实现旅游综合收入1.5亿元，全县文旅市场总体呈现以下亮点：

　　景区活动创意迭出，节日氛围浓郁热烈

　　老君山

　　中天门广场上，汉服姑娘和簪花郎为游客编织五彩绳，五色丝线翻飞间，端午福气跃然腕间。点雄黄酒驱浊、掬沐兰汤净心、系五彩绳祈福，千年民俗在此焕发新生。在金顶，还可以跟专业老师学端阳养生课，在千米高山上习传统功法，呼吸清气，感受养生魅力，滋养身心。

　　鸡冠洞

　　鸾栖广场变身"童趣工坊"，游客朋友在这里开启“打工”模式，他们穿梭在“零食跳跳乐”、“射五毒”、“钓槲包”、“飞行棋”等创意互动游戏中，完成挑战，重温童年记忆。拿着挑战赚取的"小妖币"兑换卡通零食、槲包、端午蛋等惊喜好礼，体验系五彩绳、制香囊、点雄黄等端午习俗。

　　重渡沟

　　“非遗美食万人品鉴会”在重渡沟中心区广场举办，现场数千枚豫西特色槲包免费发放，来自全国各地的游客齐聚重渡沟，共赴这场“山水流觞，重渡盛宴，山珍百味，竹韵有约”的狂欢。除了万人吃席活动，现场还有端午香包、花花绳、熏艾蒿、点雄黄等非遗市集体验项目和吃槲包比赛，吸引了众多游客驻足围观，更是被央视媒体直播报道！

　　竹海野生动物园

　　2025年端午节恰逢熊猫迈迈8岁生日，竹海野生动物园推出超级粽子蛋糕为国宝迈迈庆生，同时在现场派发粽子，推出非遗传承人互动、编织祈福五彩绳、生日签名墙及限定伴手礼等特色活动，趣味盎然，让游客在欢乐中感受节日魅力。

　　伏牛山四季旅游度假区

　　举办“童心放粽·槲闹端午”活动，传统与创意碰撞，快乐直接拉满！圈粽你、射粽你、粽要祈福等游戏更是趣味十足！

　　王府竹海

　　推出槲包免费吃，把“艾”带回家活动，将直径3米5的大锅搬到景区为游客蒸槲包；新增汉服快闪活动，华美舞者穿梭山林木屋，增添浪漫古韵。

　　非遗遇上“六一”，传统焕发新生机

　　县图书馆亲子读书会上，家长与孩子共同体验端午习俗；主题阅读活动通过动画、手工制作等形式，加深小读者对端午文化的理解；“悦读童梦”绘本故事大赛激发孩子们的阅读兴趣；“粽情端午 文化传承”知识竞赛则以趣味答题方式，增强群众对端午文化的认知。

　　县文化馆“非遗进课堂”活动走进校园，通过讲述端午起源、习俗，并指导孩子们动手洗槲叶、包槲包，让非遗在青少年心中扎根；组织文化志愿者走进栾川县武警中队，开展“槲叶飘香进军营 非遗共传承”活动，与武警官兵共度端午佳节！

　　市场保障坚实有力，游览环境安全有序

　　县旅游执法大队持续加强对旅游大巴、导游等重点环节的执法检查力度，严厉打击违法违规行为，切实维护游客合法权益，全力营造安全、有序、舒心的旅游环境。严格值班值守，制定详细安全值班计划，严格落实领导带班及24小时值班制度，确保人员在岗、信息畅通，随时有效应对突发情况。

　　栾川县以非遗文化为内核，以山水资源为舞台，通过精心策划的系列活动和扎实有效的保障措施，为游客提供了丰富多彩、安全有序的深度文化体验之旅，展现了文旅融合发展的强劲势头和独特魅力。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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