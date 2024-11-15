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当端午“邂逅”六一 豫西民俗活动引热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 2025.06.02 21:04
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　　当端午佳节与六一儿童节不期而遇，会碰撞出怎样的精彩火花？这个假期，河南鸡冠洞景区给出了生动答案。景区巧妙融合传统民俗与儿童趣味元素推出系列活动，吸引了八方游客纷至沓来。

　　活动现场，游客们热情高涨，欢声笑语此起彼伏。大家有序排队，踊跃投身于“射五毒”、“钓槲包”、“飞行棋”等趣味十足的互动游戏中。通过游戏，游客们赚取“小妖币”，并凭借这些“小妖币”体验点雄黄、制香囊、系五彩绳等传统习俗，在寓教于乐中感受端午文化的独特魅力。

　　在端午时节的豫西大地，槲叶飘香之处蕴藏着当地独特的文化密码。鸡冠洞景区更是将河南省级非遗技艺——槲包制作，从博物馆“搬”到生活现场，精心设计成可参与的体验项目。从槲叶采摘到包制、蒸煮，游客们深度参与其中，在互动中见证非遗技艺的传承，感受传统美食的制作魅力。

　　持续三天的活动集传统与趣味于一体让游客沉浸式领略了豫西端午传统文化的深厚韵味，不仅成为游客们可触摸、可品尝、可玩味的鲜活记忆，更让中华优秀传统文化在新时代焕发出蓬勃生机与崭新活力。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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