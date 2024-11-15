看城市更新提升“幸福指数” 洛阳将举行网络主题宣传活动

洛报融媒记者2日从洛阳市委网信办获悉，3日至5日，洛阳将举行“城市更新 幸福满格”网络主题宣传活动。
洛报融媒记者2日从洛阳市委网信办获悉，3日至5日，洛阳将举行“城市更新 幸福满格”网络主题宣传活动。
洛报融媒记者2日从洛阳市委网信办获悉，3日至5日，洛阳将举行“城市更新 幸福满格”网络主题宣传活动。
此次活动由洛阳市委网信办主办，将邀请人民网河南频道、新华网河南频道、央广网河南频道、河南日报、河南广播电视台、洛阳日报等多家主流媒体记者，以及网络名人，重点围绕老旧小区改造、邻里中心服务创新、社区体育公园建设等民生工程开展线下采风活动，全方位、多角度展现洛阳城市提质“351”工作举措显著成效，以及城市更新给市民带来的获得感、幸福感和归属感。
此次活动还将推出“老社区变形记”系列视频、《我家门口的新变化》图文特辑以及“打卡幸福洛阳”慢直播。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张醒 文/图）
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