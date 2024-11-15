洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

端午节假期，洛阳接待游客271.32万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.03 08:07
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

　　洛报融媒记者2日从洛阳市文广旅局获悉，今年端午节假期，洛阳共接待游客271.32万人次，旅游总收入22.7亿元，同比分别增长10.52%和12.54%。

　　端午节假期，洛阳市文化旅游市场安全有序，游客接待量、旅游收入稳步增长，文旅市场主要呈现以下特点。

　　文旅活动丰富多彩。洛邑古城推出“端午奇幻游园会”，NPC巡游、“天女散花”、国风表演等活动精彩呈现；隋唐洛阳城景区举办“国风隋唐˙奇遇端午”特色主题活动，推出端午民俗体验等活动；大河荟推出“洛神音乐荟”活动，促进年轻化消费……端午节假期，洛阳开展丰富多彩的文旅活动，丰富游客旅游体验。

洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

　　非遗文化大餐丰盛。宜人坊研学营地推出非遗手作营，艾草花束、彩绳编织等项目受到孩子们欢迎；洛阳博物馆推出“‘粽’享童趣 双节奇遇记”传统文化研学活动，让孩子们在研学中学习历史民俗知识；伊滨区举办“‘艾’在伊滨 ‘粽’享露营”端午游园活动，为市民游客带来传统与潮流交织的文旅体验……洛阳一些文博场馆、旅游景区围绕端午节俗主题，策划推出了一系列民俗文化体验活动，吸引了不少游客。

　　乡村旅游持续升温。老君山景区开展端午迎宾礼、NPC互动，送槲包、点雄黄、赠香囊等活动，让游客沉浸式体验传统文化魅力；重渡沟景区举办非遗美食万人品鉴会，让游客感受“万人吃大席”的热闹场景；白云山景区开展“金笔登科祈福季”端午专场等文旅活动……端午节假期，洛阳乡村“文旅大餐”丰盛，吸引不少游客体验乡村风情和田园风光。

　　群众文化活动丰富。洛阳市少儿艺术大赛、洛阳市青少年儿童绘画大赛优秀作品展、“艾草夏韵”香包手工制作体验、传统文化经典传习活动……端午节假期，洛阳市公共文化场馆举办一系列丰富多彩的文化活动，丰富群众文化生活。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市...
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
        守护生命起点，豫西再添“生”力军！ 5月30日，洛阳市生殖医院在洛阳市妇幼保健院正式挂牌成立。这不仅标志...
  • ·骨质疏松如何自测？
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市庆“六一”主题队日活动暨...
  • 七个关键词 解锁高考新利好
  • 以科技创新引领制造业高质量发展...
  • “洛阳造”气体储运装备挺进新领域
  • 小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了
  • 洛阳：迎风“出海” 开放共赢
  • 洛阳7条公交线路恢复原线运行
  • 市委理论学习中心组举行专题学习研讨
  • 全国安全生产月期间洛阳市将重点...
  • 洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605