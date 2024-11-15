端午节假期，洛阳接待游客271.32万人次

洛报融媒记者2日从洛阳市文广旅局获悉，今年端午节假期，洛阳共接待游客271.32万人次，旅游总收入22.7亿元，同比分别增长10.52%和12.54%。

洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

洛报融媒记者2日从洛阳市文广旅局获悉，今年端午节假期，洛阳共接待游客271.32万人次，旅游总收入22.7亿元，同比分别增长10.52%和12.54%。

端午节假期，洛阳市文化旅游市场安全有序，游客接待量、旅游收入稳步增长，文旅市场主要呈现以下特点。

文旅活动丰富多彩。洛邑古城推出“端午奇幻游园会”，NPC巡游、“天女散花”、国风表演等活动精彩呈现；隋唐洛阳城景区举办“国风隋唐˙奇遇端午”特色主题活动，推出端午民俗体验等活动；大河荟推出“洛神音乐荟”活动，促进年轻化消费……端午节假期，洛阳开展丰富多彩的文旅活动，丰富游客旅游体验。

洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

非遗文化大餐丰盛。宜人坊研学营地推出非遗手作营，艾草花束、彩绳编织等项目受到孩子们欢迎；洛阳博物馆推出“‘粽’享童趣 双节奇遇记”传统文化研学活动，让孩子们在研学中学习历史民俗知识；伊滨区举办“‘艾’在伊滨 ‘粽’享露营”端午游园活动，为市民游客带来传统与潮流交织的文旅体验……洛阳一些文博场馆、旅游景区围绕端午节俗主题，策划推出了一系列民俗文化体验活动，吸引了不少游客。

乡村旅游持续升温。老君山景区开展端午迎宾礼、NPC互动，送槲包、点雄黄、赠香囊等活动，让游客沉浸式体验传统文化魅力；重渡沟景区举办非遗美食万人品鉴会，让游客感受“万人吃大席”的热闹场景；白云山景区开展“金笔登科祈福季”端午专场等文旅活动……端午节假期，洛阳乡村“文旅大餐”丰盛，吸引不少游客体验乡村风情和田园风光。

群众文化活动丰富。洛阳市少儿艺术大赛、洛阳市青少年儿童绘画大赛优秀作品展、“艾草夏韵”香包手工制作体验、传统文化经典传习活动……端午节假期，洛阳市公共文化场馆举办一系列丰富多彩的文化活动，丰富群众文化生活。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）