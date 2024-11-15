注意防暑防晒！洛阳最高气温将升至39℃

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，我市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。受低槽东移和冷空气扩散影响，6日傍晚到7日，我市有分散性阵雨、雷阵雨天气。

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，我市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。受低槽东移和冷空气扩散影响，6日傍晚到7日，我市有分散性阵雨、雷阵雨天气。 今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，我市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。受低槽东移和冷空气扩散影响，6日傍晚到7日，我市有分散性阵雨、雷阵雨天气。具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 3日(周二)：晴天间多云，气温16℃～34℃。 4日(周三)：晴天间多云，气温19℃～36℃。 5日(周四)：晴天到多云，气温20℃～37℃。 6日(周五)：多云间阴天，偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，气温22℃～38℃。 7日(周六)：多云到阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温26℃～36℃。 8日(周日)：多云间晴天，气温24℃～37℃。 9日(周一)：多云到晴天，气温25℃～39℃。⑥