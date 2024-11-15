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端午假期，洛阳整体市场秩序平稳有序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.02 17:47
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　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至6月2日16时，端午假期该中心共受理消费者各类诉求1732起，为消费者挽回经济损失11.8万元。假期期间，洛阳未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

　　其中，受理投诉616件，类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品质量、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通讯设备质量、汉服妆造摄影纠纷、电信业务、订(定)金退还等。受理举报144件，类型主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等，目前所有投诉举报已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理。

　　与此同时，该中心发布两起消费维权典型案例。

　　案例一：6月1日，消费者王先生反映在老城区某汉服店进行汉服妆造，当时商家称店内有免费寄存柜可以使用，只需缴纳30元押金，使用结束后会原路退款，王先生使用完成后一直未收到退还的押金款，其觉得不合理，与商家协商无果。接到投诉后，老城区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，已将消费者缴纳的押金费用全额退还，执法人员要求商家强化服务意识，提升服务品质。

　　案例二：6月1日，消费者李女士反映其通过美团预定了洛龙区某国际酒店管理有限公司房间，入住时商家称可免费停车，但因当时停车场满位，商家给其带到别处停车场进行停车，当时商家告知有停车劵提供，后产生25元停车费，联系商家不予承认，其认为不合理。接到投诉后，洛龙区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，商家已经产生的停车费用全部退还消费者，执法人员已对该商家进行批评教育，要求商家诚信经营，提升服务品质。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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