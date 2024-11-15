高考生注意！洛阳下周将迎37℃高温 做好防暑准备

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，洛阳市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。
洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，洛阳市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。
今天气温舒适，洛阳市区下午下起了阵雨。
洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周受高空偏西气流影响，洛阳市以晴到多云天气为主，气温逐步回升。
具体预报如下：
今天夜里：多云间阴天。
2日(周一)：晴天到多云，西北风3～4级，气温16℃～32℃。
3日(周二)：晴天间多云，偏西风2～3级，气温17℃～35℃。
4日(周三)：晴天到多云，气温19℃～36℃。
5日(周四)：多云，气温20℃～37℃。
6日(周五)：多云间阴天，偏南部分地区有阵雨，气温23℃～37℃。
7日(周六)：多云到阴天，偏南部分地区有阵雨，气温26℃～35℃。
8日(周日)：多云间晴天，气温24℃～34℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图)
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