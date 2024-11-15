洛阳市2025青少年儿童绘画大赛优秀作品展开展

6月1日，“青少年心向党”洛阳市2025青少年儿童绘画大赛优秀作品展在洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆开展。
6月1日，“青少年心向党”洛阳市2025青少年儿童绘画大赛优秀作品展在洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆开展。
6月1日，“青少年心向党”洛阳市2025青少年儿童绘画大赛优秀作品展在洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆开展。
本次活动由共青团洛阳市委与洛阳市少工委指导，洛阳市青少年活动中心与洛阳市图书馆主办，旨在促进儿童美术教育的发展与繁荣。此次共展出作品近500幅，涵盖漫画、油画、水彩等多个领域，讲述孩子们对美好生活的独到见解和深切渴望。本次展览将持续至6月10日，感兴趣的市民可到现场参观。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 肖婧 陈娴 文/图）
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