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洛阳"乡娃杯"乒乓球赛火热开赛 乡村少年挥拍庆"六一"
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.01 21:06
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　　6月1日，在孟津区平乐镇中心小学乒乓球馆，2025年洛阳市乒协第四届“乡娃杯”暨俱乐部少儿乒乓球混合团体赛热火朝天，孩子们挥动球拍，激情拼搏，欢度“六一”。

　　“开展阳光体育，让国球深入校园，提高师生健康水平，形成良好的校园乒乓文化，是协会一直追求的目标。”洛阳市乒协负责人介绍，该协会长期致力于公益活动，推动国球进山村小学，推广“乡娃乒乓”文化，关爱留守儿童，助力乡村教育。“乡娃杯”此前已成功举办了三届，该项赛事聚焦乡村青少年的乒乓球运动发展，为乡村孩子提供了一个接触、学习和参与国球运动的宝贵平台，鼓励孩子们积极参与体育锻炼，培养良好的运动习惯，有效提升身体素质和健康水平。

　　“乡娃杯”公益活动不仅是一项体育比赛，更是一项具有深远社会价值的教育工程和公益事业：通过乒乓球台这个方寸之地，为乡村孩子打开一扇通往更广阔世界、体验成功与挑战、塑造健康人格的大门，为孩子们筑梦；通过乒协志愿者的指导，努力缩小城乡青少年在体育教育和发展机会上的差距；通过比赛和训练在乡村青少年心中播下热爱运动、积极向上、顽强拼搏的种子，推动洛阳地区乒乓球运动的普及和水平的提高，营造浓厚的体育文化氛围。

　　本次比赛由洛阳市乒乓球协会主办，设“乡娃组”和俱乐部组两个组别。来自洛阳各个县区的乡镇学校及俱乐部的乒乓球小选手参赛。

　　据悉，洛阳市乒协今后将继续开展针对乡村的教练员公益培训活动，打造一支水平过硬的乒乓球师资队伍，为青少年提供更加专业的训练指导服务。此外，发挥社会体育指导员的特长，开展相对系统和专业的乒乓球公益教学，引导乡村孩子们了解国球，提升国球技艺，传承国球文化。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 景耀文）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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