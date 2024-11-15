严打劳务派遣违法行为！洛阳开展专项行动

1日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，即日起至7月27日，洛阳将在全市范围内开展2025年清理整顿人力资源市场秩序专项行动，重点整治“假外包、真派遣”“黑职介”以及含有歧视性条件的招聘行为等。

1日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，即日起至7月27日，洛阳将在全市范围内开展2025年清理整顿人力资源市场秩序专项行动，重点整治“假外包、真派遣”“黑职介”以及含有歧视性条件的招聘行为等。 1日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，即日起至7月27日，洛阳将在全市范围内开展2025年清理整顿人力资源市场秩序专项行动(以下简称专项行动)，重点整治“假外包、真派遣”“黑职介”以及含有歧视性条件的招聘行为等。 本次专项行动旨在持续推进落实促进就业相关法律法规规章，聚焦侵害劳动者就业权益、扰乱人力资源市场秩序的突出违法违规问题，通过实施阶段性集中整治，净化人力资源市场秩序，为市场主体招用工和劳动者高质量充分就业提供法治、公平的市场环境。 专项行动期间，洛阳相关部门将加强普法宣传，强化联动执法，畅通各类维权渠道，强化违法惩戒。对于查处的相关违法违规行为，各部门将按照职责分工依法依规作出行政处理处罚。对涉嫌构成犯罪的，依法需要追究刑事责任的案件。 本次专项行动的整治重点内容包括： ●劳务派遣违法行为。依法整治未经许可擅自经营劳务派遣，包括各类以人力资源服务、共享、代理、合作以及转包、加盟等方式的“假外包、真派遣”；矿山企业井下作业非法使用劳务派遣；劳务派遣单位无故拖欠或克扣用工单位支付的工资款，不依法参保。 ●非法职业中介活动。依法整治未经许可擅自从事职业中介活动，包括线下“黑职介”，通过自建网站、小程序、公众号等开展非法职业中介，搭建互联网平台供其他单位或个人发布开展招聘或职业中介；以人力资源测评、咨询等备案类服务为名非法开展职业中介。 ●以职业中介为名牟取不正当利益。依法整治“招转培”“培训贷”，即以招聘或职业中介、人力资源培训等为名，采取欺诈、诱导等方式，吸引高校毕业生等求职者接受非法职业培训，收取高额费用；诱骗、胁迫求职者从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。 ●其他突出违法违规问题。从严整治发布含有民族、性别、年龄、地域、学习形式等歧视性条件及其他与岗位适配性无关的限制性条件的招聘信息；以“保offer”“内推”高薪岗位等话术，发布虚假招聘信息侵害求职者钱财行为；严厉打击售卖虚假就业协议及泄露、贩卖或以其他方式违法使用求职者个人信息。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 汪嘉伟 文/图）