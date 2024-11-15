洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

舌尖上的乡情：乐享非遗味 山水共欢歌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.31 21:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　端午佳节，粽叶飘香。5月31日下午四点，“非遗美食品鉴会”在重渡沟中心区广场盛大开启，现场数千枚独特的伏牛山槲叶粽子免费发放，来自全国各地的游客齐聚重渡沟，共赴这场“山水流觞，重渡盛宴，山珍百味，竹韵有约”的狂欢。

　　活动还未开始，不少人循着香味就来到了中心广场。一条人流汇成的长龙蜿蜒游动，白发老者缓步前行，脸上含笑；年轻人则不时踮起脚张望前方，眼中漾出期盼。数千枚槲包堆叠成座座小山，温润的香气如丝如缕，缠绕着每一位驻足的客人。手持“入场券”的游客们也如约而至，相互谦让着，依次入座。

　　槲包粽子软糯甜口，红烧肘子鲜香润泽，蘸酱牛肉香辣厚重……筷子纷纷落下，如轻快拨响的弦。老人们细细咀嚼，仿佛将岁月一同品味；年轻人则掏出手机，忙着拍照发圈；小孩子的嘴角沾满了油，也顾不得擦。彼此陌生的脸上荡漾着相同的笑意，陌生的界限被温热的美食轻易融化，满座笑语，融融如春。

　　除了搂席场面，现场还有各种各样的端午香包、花花绳、熏艾蒿、点雄黄等非遗市集体验项目。吃槲包比赛的台前，站满了围观的游客，“吃货们”争先恐后，享尽了重渡沟里特有的端午美食。

　　人间烟火聚拢又消散，终归融入重渡沟的苍翠底色里，成为传统节日里一道温热的印记。从食材的精心挑选，到烹饪的独特手法，处处彰显着当地饮食文化的深厚底蕴。游客们既能品尝到鲜香四溢的山珍，感受大自然的慷慨馈赠，又能品味到独具竹乡特色的竹韵美食，在唇齿留香间领略重渡沟独特的地域风情。让来自五湖四海的游客吃出了热闹，吃出了温暖，吃出了浓浓的“乡情”。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市...
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
        守护生命起点，豫西再添“生”力军！ 5月30日，洛阳市生殖医院在洛阳市妇幼保健院正式挂牌成立。这不仅标志...
  • ·骨质疏松如何自测？
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市庆“六一”主题队日活动暨...
  • 七个关键词 解锁高考新利好
  • 以科技创新引领制造业高质量发展...
  • “洛阳造”气体储运装备挺进新领域
  • 小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了
  • 洛阳：迎风“出海” 开放共赢
  • 洛阳7条公交线路恢复原线运行
  • 市委理论学习中心组举行专题学习研讨
  • 全国安全生产月期间洛阳市将重点...
  • 洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605