舌尖上的乡情：乐享非遗味 山水共欢歌

端午佳节，粽叶飘香。5月31日下午四点，“非遗美食品鉴会”在重渡沟中心区广场盛大开启，现场数千枚独特的伏牛山槲叶粽子免费发放，来自全国各地的游客齐聚重渡沟，共赴这场“山水流觞，重渡盛宴，山珍百味，竹韵有约”的狂欢。

端午佳节，粽叶飘香。5月31日下午四点，“非遗美食品鉴会”在重渡沟中心区广场盛大开启，现场数千枚独特的伏牛山槲叶粽子免费发放，来自全国各地的游客齐聚重渡沟，共赴这场“山水流觞，重渡盛宴，山珍百味，竹韵有约”的狂欢。

活动还未开始，不少人循着香味就来到了中心广场。一条人流汇成的长龙蜿蜒游动，白发老者缓步前行，脸上含笑；年轻人则不时踮起脚张望前方，眼中漾出期盼。数千枚槲包堆叠成座座小山，温润的香气如丝如缕，缠绕着每一位驻足的客人。手持“入场券”的游客们也如约而至，相互谦让着，依次入座。

槲包粽子软糯甜口，红烧肘子鲜香润泽，蘸酱牛肉香辣厚重……筷子纷纷落下，如轻快拨响的弦。老人们细细咀嚼，仿佛将岁月一同品味；年轻人则掏出手机，忙着拍照发圈；小孩子的嘴角沾满了油，也顾不得擦。彼此陌生的脸上荡漾着相同的笑意，陌生的界限被温热的美食轻易融化，满座笑语，融融如春。

除了搂席场面，现场还有各种各样的端午香包、花花绳、熏艾蒿、点雄黄等非遗市集体验项目。吃槲包比赛的台前，站满了围观的游客，“吃货们”争先恐后，享尽了重渡沟里特有的端午美食。

人间烟火聚拢又消散，终归融入重渡沟的苍翠底色里，成为传统节日里一道温热的印记。从食材的精心挑选，到烹饪的独特手法，处处彰显着当地饮食文化的深厚底蕴。游客们既能品尝到鲜香四溢的山珍，感受大自然的慷慨馈赠，又能品味到独具竹乡特色的竹韵美食，在唇齿留香间领略重渡沟独特的地域风情。让来自五湖四海的游客吃出了热闹，吃出了温暖，吃出了浓浓的“乡情”。