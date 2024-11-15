大熊猫迈迈8岁生日会圆满落幕 端午传统与国宝生日完美融合

5月31日，大熊猫迈迈的8岁生日会在充满欢声笑语的栾川竹海野生动物园成功举办。本次生日会以“粽情迈迈、8岁安康”为主题，将中国传统佳节端午节的特色与大熊猫迈迈的生日惊喜巧妙结合，为现场观众带来了一场别开生面的庆祝活动。

5月31日，大熊猫迈迈的8岁生日会在充满欢声笑语的栾川竹海野生动物园成功举办。本次生日会以“粽情迈迈、8岁安康”为主题，将中国传统佳节端午节的特色与大熊猫迈迈的生日惊喜巧妙结合，为现场观众带来了一场别开生面的庆祝活动。

粽子生日蛋糕成亮点

生日会上，最引人注目的莫过于那座由600个粽子和600个蛋糕构成的4层高的超级粽子蛋糕。不仅融合了迈迈8周岁的生日元素，还巧妙加入了端午节相关的传统设计，为迈迈的生日增添了一份特别的意义。

上午10：00，在猫粉们的殷切期盼下，饲养员为迈迈端上了精心准备的生日蛋糕，大家共同为迈迈唱完生日歌并送上美好祝福。而后，在现场井然有序地向猫粉及游客派发了美味的粽子和蛋糕，希望到场的猫粉和游客都能获得一份安康与祝福。

高空祝福展现非遗魅力

活动当天，非遗文化传承人古丽皮娅在百米高空的小屋上为迈迈展开了8周年生日祝福条幅，这一独特的祝福方式不仅为迈迈的生日会增加了仪式感和惊喜感，也让现场观众感受到了非遗文化的独特魅力。

生日祝福签名墙互动热烈

在熊猫广场的一侧，栾川竹海野生动物园还特别设置了迈迈8周岁生日祝福签名墙。现场观众纷纷在签名墙上留下自己的名字和祝福，为迈迈送上美好的生日祝愿。参与签名打卡的游客都获得了迈迈送出的端午节五彩绳，让现场观众感受到了端午节的浓厚氛围，也共同祝愿我们的国宝能永远开心快乐、幸福安康。

猫粉专属伴手礼回馈喜爱

所有前来为迈迈庆生的猫粉们，在岩选小迈部文创商店成功对上暗号后，均获得了一份迈迈8岁生日猫粉限定伴手礼。伴手礼中包含了迈迈生日限定明信片、迈迈生日限定扇子、熊猫胸章和熊猫钥匙扣等精美礼品，以此来回馈一直以来喜爱迈迈的猫粉们。

在现场的欢声笑语中，大熊猫迈迈的8岁生日会也圆满落幕。此次生日会不仅让现场观众感受到了端午节的传统文化魅力，也让大家更加深入地了解了大熊猫迈迈的可爱与独特。我们期待在未来的日子里，迈迈能够继续健康成长，为更多的人们带来欢乐与感动。