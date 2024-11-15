市政府党组理论学习中心组举行专题学习研讨 张玉杰主持并讲话

按照市委统一部署安排，5月31日，市政府党组理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于加强党的作风建设的重要论述，围绕“学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神”主题开展学习研讨交流。市政府党组书记、市长张玉杰主持并讲话。

按照市委统一部署安排，5月31日，市政府党组理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于加强党的作风建设的重要论述，围绕“学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神”主题开展学习研讨交流。市政府党组书记、市长张玉杰主持并讲话。

会前，市政府党组理论学习中心组成员自学了《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》等。会上，王国辉、王太钢、李刚等结合自身思想和工作实际作交流发言，分享学习体会。大家纷纷表示，中央八项规定是党中央徙木立信之举，是新时代管党治党的标志性措施。要深刻领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，切实增强严格落实中央八项规定精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，一体推进学查改，确保学有质量、查有力度、改有成效。

会议强调，市政府领导班子成员要带头深学细照，把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为政治必修课，对照党规党纪，立足岗位职责，逐字逐句研读、联系实际研讨，深刻汲取反面典型案例教训，严格落实“十严禁”要求，持续加固拒腐防变的“思想堤坝”。要始终自省笃行，保持如履薄冰的警惕警醒，发挥以上率下的示范效应，从小事小节上守起，带头向违规吃喝“亮剑”，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，做到不放纵、不越轨、不逾矩；在纠治“四风”上持续用力，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，深入整治形式主义为基层减负，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。要做到严管所辖，严格履行“一岗双责”，加强对分管领域监督管理，敢于唱“黑脸”、不怕得罪人，严格约束家人和身边工作人员，持续营造风清气正的良好政治生态，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强作风保证。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)