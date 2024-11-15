5月31日，市政府党组召开扩大会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关部署要求，安排部署贯彻落实工作。市政府党组书记、市长张玉杰主持会议并讲话。

5月31日，市政府党组召开扩大会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关部署要求，安排部署贯彻落实工作。市政府党组书记、市长张玉杰主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，全市上下倍感振奋、倍感温暖、备受鼓舞。习近平总书记的重要讲话，站位高远、思想深邃、内容丰富，为我们指明了前进方向，提供了根本遵循。要将学习贯彻总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

会议强调，要牢记嘱托，在深学细悟上下功夫。深刻学习领悟习近平总书记关于河南工作“两高四着力”的重大要求，准确理解把握习近平总书记关于坚定信心推动高质量发展、扎扎实实加强社会治理、锲而不舍落实中央八项规定精神、做好防汛抗旱工作的重要要求，坚定感恩奋进的信心决心，激发实干担当的昂扬斗志。要抢抓机遇，在工作谋划上更深入。既要把准大局大势，提升战略思维，把洛阳发展放在全国、全省大局中谋划，真正把事关洛阳发展的问题找准、工作研究透，也要结合洛阳实际，制定工作方案，细化实化举措，谋深谋实项目，完善推进机制，把总书记的殷殷嘱托和重要要求逐条逐项落到实处。要以学促干，在狠抓落实上求实效。紧盯市委市政府重大决策事项，综合运用“回头看”督察、“红黑榜”晾晒等机制，查漏补缺抓落实；紧盯项目建设时间节点，用好深入一线、现场办公工作方法，倒排工期、挂图作战，攻坚克难抓项目；紧盯当前重点工作，加强经济运行调度，扎实开展助企服务，统筹做好“三夏”生产、防汛防涝、安全生产等工作，确保全市经济运行持续回升向好，为全国全省发展大局作出更大贡献。

市政府领导班子成员分享了学习体会，就抓好贯彻落实进行了交流研讨。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）