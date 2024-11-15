洛阳端午假期天气“清凉” 下周最高气温升至38℃

香囊飘香，端午安康。今天是端午节，您吃粽子、戴香囊了吗？

香囊飘香，端午安康。今天是端午节，您吃粽子、戴香囊了吗？ 香囊飘香，端午安康。今天是端午节，您吃粽子、戴香囊了吗？ 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，5月31日夜里到6月1日受高空槽东移和中低层切变线影响，洛阳市有一次降水天气过程。其他时段以晴到多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：阴天，南部地区局地有小阵雨。 6月1日(周日)：分散性阵雨转多云，偏东风转偏北风2～3级，气温17～25℃。 6月2日(周一)：多云到晴天，西北风3～4级，气温16～33℃。 6月3日(周二)：晴天间多云，气温18～35℃。 6月4日(周三)：晴天到多云，气温20～36℃。 6月5日(周四)：多云间晴天，气温23～38℃。 6月6日(周五)：多云，气温24～37℃。 6月7日(周六)：多云到阴天转小阵雨，气温26～35℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）