洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市各级关工委组织开展庆“六一”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.31 10:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“六一”国际儿童节到来之际，我市各级关工委组织开展了丰富多彩、寓教于乐的节日活动，为少年儿童送去温暖、关怀和祝福。

　　新安县关工委联合相关部门到沙窝镇中心学校，向该校捐赠书包等文具用品329份。栾川县关工委到石庙镇中心学校、叫河镇中心学校，向30名中小学生发放共计4000元助学金。西工区关工委到市直第二幼儿园和区直第三幼儿园，为孩子们送去节日礼物。洛龙区古城街道关工委到北京第二实验小学洛阳分校(美茵校区)，向小朋友和教职工送上节日祝福和慰问金。伊川县关工委组织10名书法家到西场小学，为同学们上书法课，现场创作并赠送书法作品。偃师区关工委、区检察院关工委举办普法教育活动，100余名学生和家长现场学习法律知识。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市...
    豫西再添“生”力军！洛阳市生殖医院在市妇幼正式挂牌成立
        守护生命起点，豫西再添“生”力军！ 5月30日，洛阳市生殖医院在洛阳市妇幼保健院正式挂牌成立。这不仅标志...
  • ·骨质疏松如何自测？
  • ·嗓子有异物感、频繁清嗓子怎么办？
  • ·熬夜突发晕厥！37岁职场卷王“高频断片”竟是癫痫前兆
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市庆“六一”主题队日活动暨...
  • 七个关键词 解锁高考新利好
  • 以科技创新引领制造业高质量发展...
  • “洛阳造”气体储运装备挺进新领域
  • 小雨！中雨！洛阳端午节天气预报来了
  • 洛阳：迎风“出海” 开放共赢
  • 洛阳7条公交线路恢复原线运行
  • 市委理论学习中心组举行专题学习研讨
  • 全国安全生产月期间洛阳市将重点...
  • 洛阳孟津：滩地变良田 育出“好苗...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605