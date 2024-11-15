全市各级关工委组织开展庆“六一”活动

“六一”国际儿童节到来之际，我市各级关工委组织开展了丰富多彩、寓教于乐的节日活动，为少年儿童送去温暖、关怀和祝福。
“六一”国际儿童节到来之际，我市各级关工委组织开展了丰富多彩、寓教于乐的节日活动，为少年儿童送去温暖、关怀和祝福。
“六一”国际儿童节到来之际，我市各级关工委组织开展了丰富多彩、寓教于乐的节日活动，为少年儿童送去温暖、关怀和祝福。
新安县关工委联合相关部门到沙窝镇中心学校，向该校捐赠书包等文具用品329份。栾川县关工委到石庙镇中心学校、叫河镇中心学校，向30名中小学生发放共计4000元助学金。西工区关工委到市直第二幼儿园和区直第三幼儿园，为孩子们送去节日礼物。洛龙区古城街道关工委到北京第二实验小学洛阳分校(美茵校区)，向小朋友和教职工送上节日祝福和慰问金。伊川县关工委组织10名书法家到西场小学，为同学们上书法课，现场创作并赠送书法作品。偃师区关工委、区检察院关工委举办普法教育活动，100余名学生和家长现场学习法律知识。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈飞）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605