全市各级关工委组织开展庆“六一”活动

“六一”国际儿童节到来之际，我市各级关工委组织开展了丰富多彩、寓教于乐的节日活动，为少年儿童送去温暖、关怀和祝福。

“六一”国际儿童节到来之际，我市各级关工委组织开展了丰富多彩、寓教于乐的节日活动，为少年儿童送去温暖、关怀和祝福。

新安县关工委联合相关部门到沙窝镇中心学校，向该校捐赠书包等文具用品329份。栾川县关工委到石庙镇中心学校、叫河镇中心学校，向30名中小学生发放共计4000元助学金。西工区关工委到市直第二幼儿园和区直第三幼儿园，为孩子们送去节日礼物。洛龙区古城街道关工委到北京第二实验小学洛阳分校(美茵校区)，向小朋友和教职工送上节日祝福和慰问金。伊川县关工委组织10名书法家到西场小学，为同学们上书法课，现场创作并赠送书法作品。偃师区关工委、区检察院关工委举办普法教育活动，100余名学生和家长现场学习法律知识。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈飞）