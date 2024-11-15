洛阳2人获评河南省“新时代好少年”

近日，2025年河南省“新时代好少年”名单公布，我市学子刘培霖、李钇诺上榜。

近日，2025年河南省“新时代好少年”名单公布，我市学子刘培霖、李钇诺上榜。

刘培霖，2010年出生，孟津区第一区直中学学生，一名坚持用行动播洒环保初心的“黄河小卫士”，曾获得河南省“小天使金像奖”演讲二等奖，还在抖音开启英文直播，用“英语讲好家乡故事”。他组建班级“黄河文化学习小组”，绘制《黄河流域生态保护手绘地图》，带动全校师生掀起爱河护河热潮。在老师的指导下，他发起“生态小卫士”行动，累计志愿服务200余个小时。

李钇诺，2009出生，栾川县特殊教育学校启航一班学生。她患有先天性智力障碍，进入栾川县特殊教育学校后重拾信心，并在体能训练中展现出过人天赋。她投身冰雪项目训练，苦练越野滑雪与冰壶，在2019年全国特奥会上斩获越野滑雪金牌。2023年，她入选国家队，2025年3月勇夺意大利都灵世界特奥会越野滑雪金牌。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郭萌萌）