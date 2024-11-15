2025郑州跨境电商大会暨外贸优品中华行（河南站）活动启动 洛阳94家企业参加

5月29日，2025郑州跨境电商大会暨外贸优品中华行(河南站)活动在郑州开幕，会期共3天。记者从市商务局获悉，洛阳94家企业参加展销、采购活动。

5月29日，2025郑州跨境电商大会暨外贸优品中华行(河南站)活动在郑州开幕，会期共3天。记者从市商务局获悉，洛阳94家企业参加展销、采购活动。

本次跨境电商大会以“买全球、卖全球”为主题，其间举行“丝路电商”国际合作对接会、跨境电商豫商合作对接会、跨境电商航空货运创新发展对接会等3场专题活动，旨在促成多方对接资源、寻找新的行业增长点。作为我省今年出口转内销系列活动的首场活动，本次外贸优品中华行(河南站)活动精选300余家外贸企业参展，设置了家居用品等7大展区500多个展位，汇聚了近万种贴近百姓生活的优质商品。

活动现场，洛阳钢美科技、天久科技、美诺斯办公家具、铭义新材料科技、百捷运动用品等19家企业，亮相家居用品、工业机械与工具、户外休闲与宠物用品、服装配饰等展区，展品涉及办公家具、宠物柜、不粘锅、砂轮片、电线电缆、鞋等。此外，来自我市的商超、批发市场、电商等领域的75家采购企业重点关注了农产品、商超百货、工业机械与工具、礼品文创等展品，部分企业在现场达成采购意向。 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新）