中国创新创业大赛洛阳分赛区开始报名

记者昨日从市科技局获悉，第十四届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区暨第十届洛阳创业之星大赛自即日起接受报名。

记者昨日从市科技局获悉，第十四届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区暨第十届洛阳创业之星大赛自即日起接受报名。

今年的中国创新创业大赛以“因创而聚 向新同行”为主题，由地方赛、全国赛和专业赛组成。企业参赛条件包括：具有创新能力和高成长潜力，拥有自主知识产权且无产权纠纷，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务；经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业；2024年营业收入不超过2亿元。在往届大赛全国总决赛或全国行业总决赛中获得一、二、三名或一、二、三等奖的企业不参加本届大赛。

大赛按照初创企业组和成长企业组分组。工商注册日期在2024年1月1日(含)之后的企业可参加初创企业组比赛，其他企业参加成长企业组比赛。

洛阳分赛区参赛企业可推荐参加中国创新创业大赛河南赛区决赛和中国创新创业大赛全国总决赛，并可享受我市相关政策支持和服务，包括帮助企业对接洛阳及北京、上海、西安、深圳等地区投资机构，优先享受市、区两级提供的创业培训、管理咨询、导师辅导、专利申请、创新资源共享、专业展会、国际交流及人才招聘等创业服务。此外，对获得河南省创新创业大赛初创企业组、成长企业组相关奖项的企业，我省将给予一定的奖励性补助。

有意参赛的企业，须在6月15日前登录中国创新创业大赛官网注册和报名。咨询电话：0379-64311031。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠）