党校课堂搬到巡察一线

“我参加此次培训班收获颇丰，不仅在政治理论上‘补了钙’，更在业务能力上‘充了电’。”近日，市委巡察机构县处级干部进修班暨巡察干部专题培训班举办，首次将党校课堂搬到巡察一线，获得好评。

“我参加此次培训班收获颇丰，不仅在政治理论上‘补了钙’，更在业务能力上‘充了电’。”近日，市委巡察机构县处级干部进修班暨巡察干部专题培训班举办，首次将党校课堂搬到巡察一线，获得好评。

面对复杂多变的新形势、新任务，如何破解巡察队伍本领不足的难题？市委巡察办以“三化”建设年行动为契机，协同市委组织部、市委党校，创造性地将党校课堂搬至巡察一线，计划用2年时间，按照每年3至4期、每期5至7天的频率，在巡察间隙举办专题培训班，全面提升巡察干部的政治素养和业务能力。

培训包含政治理论学习和巡察业务提升两大部分。政治理论学习围绕党的最新理论成果、方针政策等进行深度解读，巡察业务提升从巡察流程规范、专题材料起草、巡察报告撰写等多方面进行专题授课。此次培训班采用“理论讲授+案例剖析+经验共享”三位一体的教学模式，市委党校专家从宏观层面解读党的理论知识，省纪委、省委巡视组干部结合最新政策要求进行专业指导，深耕基层一线的县区巡察干部通过具体案例，分享巡察期间所见所闻、所思所悟，实现教学相长、学学相长。

市委巡察办有关负责人表示，提升干部能力素质是“三化”建设年行动的重要内容，未来将持续加强干部教育培训工作，不断创新培训形式、丰富培训内容，打造一支政治过硬、本领高强的巡察干部队伍，推动巡察工作再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 杨伟峰）