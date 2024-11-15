着力推动文化繁荣兴盛 为现代化建设贡献更大文化力量——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳宣传思想文化系统引发热烈反响

“着力推动文化繁荣兴盛”“把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”“小朋友们多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在我市宣传思想文化系统引发热烈反响。

在新安县“学习强国”主题街区，青年党员开展交流活动

“着力推动文化繁荣兴盛”“把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”“小朋友们多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信”……连日来，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在我市宣传思想文化系统引发热烈反响。

大家纷纷表示，要坚持先学一步、深学一层，聚焦“两高四着力”，统筹理论舆论、线上线下，精心做好理论武装、研究阐释等工作，持续营造牢记嘱托、感恩奋进的浓厚氛围，着力推动文化繁荣兴盛，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献宣传思想文化系统的力量。

市社科联副主席吴颖华：

社科联是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。下一步，我们将组织引导全市广大社科工作者深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，牢记嘱托、勇担使命，狠抓贯彻落实。坚持以学为先，深化理论武装，统筹社科专家、百姓宣讲员等力量，阐释好、宣传好习近平总书记重要讲话精神。聚力传承弘扬，深化河洛文化研究，积极助力国家级河洛文化生态保护实验区建设，扎实推进“兴文化工程”，高质量举办社科普及周主题活动，多形式讲好河洛文化故事。服务中心大局，做好参谋助手，聚焦“两高四着力”，开展社科规划专项课题研究，联合驻洛高校、社科普及基地深入开展调查研究，积极建言献策，为推进现代化洛阳建设贡献智慧和力量。

“理响伊滨”党的创新理论宣讲

嵩县县委常委、宣传部部长、副县长吴琼琼：

习近平总书记亲临河南考察，让我们备受鼓舞、备受激励。我将立足本职工作，深入学习好、领会好、贯彻好总书记重要讲话精神，落实好着力推动文化繁荣兴盛的重大部署要求，坚持“以旅为优、业态再造”，将创新理念贯穿文化传承发展和新文旅产业发展始终，围绕环陆浑湖、环白云山、环天池山三大片区，强化艺术点亮、文化赋能，打造一批高品质、沉浸式、年轻化文化传承体验场景，叫响“湖山圣域、嵩县爱你”“神都山海间”名片；坚持统筹理论舆论，在全县组织开展好理论武装、基层宣讲等工作，持续营造学习领悟总书记重要讲话精神的浓厚氛围。下一步，我们将把贯彻落实总书记重要讲话精神和深入贯彻习近平文化思想结合起来，深入挖掘嵩县特色文化，在筑牢生态安全屏障的基础上，持续发展“湖岸经济”、探索“楼顶经济”、促热“夜间经济”，建设湖城茂文商旅康特色街区，办好全鱼宴、山珍宴、药膳宴三大宴，推动“流量”变“留量”，在着力推动文化繁荣兴盛的同时，更好以新文旅发展强县、兴业、富民。

洛阳师范学院历史文化学院院长郭炳洁：

洛阳师范学院在百年办学历程中，充分利用洛阳厚重历史文化资源，先后建立了河洛文化国际研究中心、河洛古籍保护与整理研究中心、河南省非物质文化遗产保护基地等平台，着力推动文化遗产创造性转化与创新性发展。下一步，我们将深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，以“两高四着力”为引领，将河洛文化优秀资源融入育人全过程，持续完善“价值引领、课程主导、平台支撑、环境浸润、实践体验”五位一体育人体系，着力培养更多具有家国情怀、扎实学识、实践能力、创新精神的高素质应用型人才，为着力推动文化繁荣兴盛作出更大贡献。

我市高校学生身穿汉服到景区宣传河洛文化

河南科技大学人文学院副院长王云红：

此次习近平总书记在河南考察时，首站就来到洛阳，对做好下一步工作提出一系列重要要求，充分体现了总书记对洛阳发展的高度重视，为我们提升经济发展“硬实力”和文化发展“软实力”指明了方向、提供了遵循。洛阳，不仅是河洛文化的中心城市，也是中国传统文化的核心区域城市，是一座名扬海内外的历史文化名城。当前，河洛文化的研究和传承逐渐成为学界和社会关注的热点。作为洛阳地方的文化学者和教育工作者，将进一步学深悟透习近平总书记重要讲话精神，扎根河洛大地，为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展贡献自己的力量。