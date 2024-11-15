“洛阳造”有色金属设备加速“出海”

近日，在位于涧西区的中色科技股份有限公司内，一批轧机订单产品正加紧生产装配。凭借技术优势与创新能力，该公司自主研发的有色金属设备出口到亚洲、欧洲等20多个国家和地区。

近日，在位于涧西区的中色科技股份有限公司内，一批轧机订单产品正加紧生产装配。凭借技术优势与创新能力，该公司自主研发的有色金属设备出口到亚洲、欧洲等20多个国家和地区。

近年来，该公司先后完成重大科研开发项目20余项，在国内有色金属加工工程设计市场占有率超过九成，推动我国有色金属加工行业技术进步和重大装备国产化水平持续提升。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 汪翠婷 王宁 摄）