以城乡融合发展带动乡村全面振兴——七论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

农为邦本，本固邦宁。“三夏”时节，习近平总书记情牵中原大地，心念“三农”发展，他在河南考察时，要求“着力建设现代化产业体系和农业强省”，强调“要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕”。

农为邦本，本固邦宁。

“三夏”时节，习近平总书记情牵中原大地，心念“三农”发展，他在河南考察时，要求“着力建设现代化产业体系和农业强省”，强调“要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕”。殷殷嘱托，厚望如山，为我们加快建设农业强省，以城乡融合发展带动乡村全面振兴指明方向、授以路径。

城乡融合发展是中国式现代化的重要标志，也是实现乡村产业振兴的关键路径。习近平总书记强调，“我们全面建设社会主义现代化国家，既要建设繁华的城市，也要建设繁荣的农村”。现代化不能让城市像欧洲，农村像非洲，几亿农民整体迈入现代化，会释放巨大的消费潜能和发展动能。乡村产业发展需要大量的资金、人才、技术，“钱从哪里来”“人从哪里来”，是乡村振兴的制胜关键。只有推进城乡融合、协调发展，促进城乡要素平等交换、双向流动，才能解锁“制胜密码”，为乡村全面振兴注入源源不断的新动能。

胸怀“国之大者”，当为一域增光，又为全局添彩。河南是农业大省，农业特别是粮食生产在全国举足轻重，洛阳作为中原城市群副中心城市，特色农业有“特长”，在确保粮食生产的基础上，城乡融合发展闯新路、走在前责无旁贷。我们只有彻底激发出城乡之间的“融”动力，才能加速乡村全面振兴，为建设农业强省、端牢中国“饭碗”作出更大的贡献。

近年来，我市学习运用“千万工程”经验，以城乡融合发展为重要路径，创造性实施“151”工作举措和“4+2”重点工作，集中连片推动乡村振兴，描绘宜居宜业和美乡村新景。看产业，从新安樱桃催生农文旅融合业态，一个棚收入从不足万元跃升至40万元，到嵩县发展环陆浑湖万亩中药材基地，药地、药企联动打造“中原药谷”，我们用工业化思维推动产业连片振兴起势；看生活，从乡里中心全覆盖让公共服务加快向乡村延伸，到行政村供排水一体化覆盖率达96%，再到上千公里旅游公路让“远方”更近，乡村生产生活条件在城乡统筹中提档升级；看人才，从真金白银吸引乡贤返乡创业，“手绘小镇”“甜瓜小镇”等创业项目拔节生长，到引入专业团队运营乡村，盘活“沉睡”的资源，让广袤乡村成为创业的热土、追梦的舞台……在城与乡的联通、融合中，河洛乡村展现蓬勃生机、释放巨大潜能。

实践证明，乡村振兴，不能仅就乡村论乡村。新型城镇化和乡村全面振兴必须统筹推进，才能不断催生新模式、新业态、新场景，让农业强起来、农村美起来、农民富起来！

今天，新型工业化、新型城镇化纵深推进，给城与乡的融合互动拓展了新空间，也提出了新挑战。我们要深刻领会总书记关于河南“三农”工作的重要讲话精神，清醒认识困难挑战，展现新担当新作为，大力发展县域经济，集中连片推进乡村全面振兴，在保障粮食安全的基础上，培育壮大乡村特色产业和县域富民产业，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。

城乡融合百业旺，双向奔赴天地宽。继续深化改革，勇于探路前行，铺展高质量推进城乡融合发展的新画卷，让希望的田野不断焕发新的生机活力，为推进乡村全面振兴和加快建设农业强国作出新的更大贡献！（洛平）