昨日，市委书记江凌到伊滨区调研产业发展、项目建设、城市提质等工作，并开展“六一”国际儿童节慰问活动。

江凌到伊滨区调研，并开展“六一”国际儿童节慰问活动

加快建设伊滨科技城 着力推动高质量发展

昨日，市委书记江凌到伊滨区调研产业发展、项目建设、城市提质等工作，并开展“六一”国际儿童节慰问活动。

“六一”国际儿童节即将到来，江凌先后来到安澜幼儿园和正泰小学看望慰问少年儿童，代表市委市政府向全市少年儿童致以节日祝福，向广大教师和少年儿童工作者致以诚挚问候。安澜幼儿园是托幼一体化公办幼儿园，设施环境温馨舒适，孩子们正在老师的带领下开展充满童趣的文艺表演，江凌驻足观看，为孩子们鼓掌点赞，叮嘱老师们把握教育规律和儿童成长规律，用爱心呵护儿童健康快乐成长。在正泰小学，江凌饶有兴致地参观校园文化长廊，与正在进行德育、劳动教育等实践课程的学生亲切交流，鼓励他们从小树立远大志向，坚持德智体美劳全面发展，争当爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。在慰问中，江凌详细了解伊滨区教育事业发展情况，指出要认真落实立德树人根本任务，优化教育资源布局，积极发展托幼一体化服务，着力办强办优基础教育，加快打造教育高地，不断提高城市对年轻人的吸引力。

宁德时代洛阳基地是按照“灯塔工厂+零碳工厂”标准建设的新能源电池基地，目前一期已经投产，二期即将进行设备安装，三期四期建设如火如荼。江凌详细了解项目建设整体进展，走进电芯工厂察看智能制造工艺流程，对企业坚持以科技创新为引领，推动高端化、智能化、绿色化发展的成效给予肯定。座谈会上，江凌认真听取宁德时代洛阳基地生产建设情况介绍，现场办公协调推动有关事项落实。他指出，地企双方要深刻领悟习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，把制造业高质量发展作为主攻方向，携手抢占新能源产业赛道，着力培育壮大新质生产力。洛阳将全力支持宁德时代洛阳基地建设发展，帮助企业提高绿电直供比例，降低生产用能成本，共同推动产业链供应链本土化，积极拓展低空经济等新兴领域合作，着力打造零碳园区标杆和具有全国竞争力的新能源产业基地。江凌还来到与宁德时代洛阳基地配套的洛阳新能源产业园，察看园区建设和招商入驻情况，指出要加大产业链招商力度，加快集聚上下游配套企业，实现集群发展。

洛阳华夏历史文明传承创新产业园是我市与华强方特集团合作打造的高科技文化产业园区。江凌深入项目一线，察看园区规划建设情况，指出要强化要素保障，加快项目建设，统筹推进主题酒店等服务设施配套，争取项目早日建成运营，着力打造沉浸式文旅新地标、新名片。

江凌还察看了丹尼斯吉庆店等项目建设情况，鼓励企业顺应年轻化消费趋势变化，植入新业态，激活夜经济，持续引领商业消费新潮流。

王军、潘开名等参加调研和慰问活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）